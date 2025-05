Ficha do jogo HOF BAY Bundesliga 34ª rodada Data e Hora Sábado, 17 de maio de 2025, às 10h30 (de Brasília) Local PreZero Arena, em Sinsheim (ALE) Árbitro Onde assistir

Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (17), às 10h30 (de Brasília), PreZero Arena, em Sinsheim (ALE), em jogo válido pela 34ª e última rodada da Bundesliga. O duelo terá transmissão do Sportv.

Os bávaros já conquistaram o Alemão com dois jogos de antecedência, quando empataram com o RB Leipzig e viram o Bayer Leverkusen tropeçar diante do Freiburg. Com isso, a última rodada da competição é de celebração para o time comandado por Vincent Kompany, que volta a erguer a Salva de Prata após passar em branco em 2023/24.

Já o Hoffenheim, comandado por Christian Ilzer, empatou por 2 a 2 com o Wolfsburg em seu compromisso mais recente pela Bundesliga da temporada 2024/25. Com o resultado, a equipe chegou aos 32 pontos e ocupa atualmente a 15ª colocação na tabela.

Tudo sobre o jogo entre Hoffenheim e Bayern de Munique, pela Bundesliga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Hoffenheim x Bayern de Munique

34ª rodada - Bundesliga

📆 Data e horário: sábado, 17 de maio de 2025, às 10h30 (de Brasília)

📍 Local: PreZero Arena, em Sinsheim (ALE)

👁️ Onde assistir: Sportv

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)

Oliver Baumann, Arthur Chaves, Leo Ostigard, Kevin Akpoguma, Anton Stach, Pavel Kaderábek, Tom Bischof, Andrej Kramaric, Marius Bulter, Adam Hlozek, Bazoumana Touré

🔴🔴 Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)



Manuel Neuer, Josip Stanisic, Eric Dier, Raphaël Guerreiro, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Michael Olise, Harry Kane, Kingsley Coman, Thomas Müller

