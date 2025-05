Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi escolhido o melhor treinador do mês de abril na Premier League. O treinador de 56 anos conduziu o Wolverhampton a cinco vitórias no período, e superou nomes como Pep Guardiola, do Manchester City, e Arne Slot, do Liverpool, para alcançar a honraria.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Os Wolves espantaram as possibilidades de rebaixamento ao vencer todos os compromissos do mês, sendo a única equipe da liga a conseguir o feito. West Ham, Ipswich Town, Tottenham, Manchester United e Leicester foram as vítimas do comandante lusitano.

continua após a publicidade

No atual formato da Premier League, nenhum técnico conseguiu vencer seis jogos seguidos enquanto comandava o Wolverhampton. Além disso, o português é o treinador do clube com a maior porcentagem de vitórias: 52,6%.

Vítor chegou ao Molineux em dezembro de 2024 para substituir Gary O'Neil, e rapidamente deixou sua marca, tirando o clube da zona do rebaixamento. Em 22 jogos, a equipe venceu mais da metade, e findou qualquer chance de queda, principalmente após a confirmação do descenso de Ipswich Town, Leicester e Southampton.

continua após a publicidade

➡️ Ídolo do Liverpool dispara contra Alexander-Arnold: ‘Sacrificou o amor dos fãs’

🔢 Números de Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, pelo Wolverhampton

⚽ 22 jogos

✅ 12 vitórias

🟰 2 empates

❌ 8 derrotas

🥅 36 gols marcados

🛡️ 29 gols sofridos

Com Vítor Pereira na área técnica, o brasileiro Matheus Cunha é outro que entrou em evidência. O centroavante, ex-Atlético de Madrid, passou a empilhar bolas na rede, e ganhou força para a convocação da Seleção na Data Fifa de junho.

Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.