Gubbio x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações
Gubbio x Vis Pesaro: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Gubbio e Vis Pesaro se enfrentam neste domingo (1º), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Pietro Barbetti, em Gubbio, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Gubbio foi derrotado pelo Pineto por 1 a 0, pela Serie C1 2026/2027, em jogo fora de casa no dia 23 de outubro. Já o Vis Pesaro perdeu para o Atalanta II por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027, em partida fora de casa no dia 28 de outubro.
Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Gubbio e o Vis Pesaro disputam a 12ª rodada do Girone B, buscando melhorar suas posições no grupo.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Pietro Barbetti, Gubbio
Rodada: 12
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Gubbio
Técnico: P. Braglia
L. Marson; E. Meconi, M. Ferrini, L. Baroncelli e F. Zallu; N. Fazzi, F. Carraro e M. Pinato; A. Minta, T. Ghirardello e M. Spina.
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; G. Barranco, M. Rigione, P. Giorgini e G. Bailo; N. Berengo, M. Pucciarelli e G. Maucci; M. Di Paola, Amadou Konate e F. Nicastro.
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