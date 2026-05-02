Por onde anda Jean Carlo, ex-meia de Palmeiras e Guarani?

Jean Carlo de Souza é um nome que carrega um simbolismo histórico para a torcida do Palmeiras. Em uma época de profunda transformação para o Alviverde, ele foi o "marco zero" de uma revolução financeira e técnica, sendo anunciado como o primeiro reforço da bilionária Era Parmalat. Meia de técnica refinada e visão de jogo, Jean Carlo não foi apenas uma contratação de impacto mediático; ele foi peça ativa em um dos elencos mais emblemáticos do futebol brasileiro, que tirou o clube de uma fila de 16 anos sem títulos. O Lance! conta por onde anda Jean Carlo.

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A consagração máxima veio em 1993, quando participou da conquista do Campeonato Brasileiro e do histórico Campeonato Paulista sobre o maior rival. Naquele período, Jean Carlo dividia o vestiário com lendas como Edmundo, Evair e Zinho, conseguindo se destacar pela disciplina tática e pela capacidade de servir seus companheiros. Sua passagem pelo Palestra Itália o colocou definitivamente no mapa dos grandes jogadores do país, abrindo portas para uma carreira que seria marcada por uma longevidade raramente vista no esporte profissional.

Após o sucesso no Palmeiras, Jean Carlo iniciou uma jornada impressionante por outros gigantes do futebol brasileiro. No Cruzeiro e no Juventude, manteve o alto nível, sempre reconhecido pela inteligência dentro das quatro linhas. No Athletico Paranaense e no Coritiba, ele desbravou o futebol do Sul, enquanto suas passagens por clubes como Fluminense e Vitória consolidaram sua imagem como um meio-campista de confiança para grandes desafios nacionais. Sua versatilidade permitia que ele se adaptasse rapidamente a diferentes esquemas táticos e culturas regionais.

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O que mais impressiona na trajetória de Jean Carlo, no entanto, é o seu espírito nômade e a paixão inesgotável pelo jogo. Ao contrário de muitos atletas que optam por uma aposentadoria precoce, o meia percorreu todas as regiões do Brasil, defendendo camisas tradicionais em estados como Piauí, Alagoas, Paraíba e Sergipe. Essa disposição para atuar em centros menores, sem perder o profissionalismo, transformou-o em uma referência para atletas mais jovens por onde passava, acumulando histórias de superação em gramados de todas as categorias.

Jean Carlo estendeu sua carreira profissional até os 42 anos, um feito notável para um jogador de meio-campo. Ele soube ler o declínio físico natural e compensá-lo com um posicionamento impecável, o que lhe permitiu atuar em alto rendimento por mais de duas décadas. Sua despedida oficial aconteceu apenas em 2013, encerrando um ciclo de 23 anos de serviços prestados ao futebol. Essa vasta experiência acumulada em dezenas de vestiários diferentes serviu como a base perfeita para a transição de carreira que ele iniciaria logo em seguida.

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Por onde anda Jean Carlo?

Atualmente com 55 anos, Jean Carlo (@jeancarlo10oficial) continua respirando futebol diariamente. Após pendurar as chuteiras no Sinop, em 2013, ele não conseguiu se afastar dos gramados e iniciou sua trajetória na área técnica. Hoje, ele atua como mentor e treinador de futebol, dedicando-se a lapidar novos talentos e a transmitir o conhecimento tático que adquiriu em sua longa caminhada. Ele também acumula experiências como auxiliar técnico, tendo trabalhado, por exemplo, na comissão do Jaguariúna durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.

O ex-meia também utiliza sua imagem e história para realizar palestras e mentorias, focando no desenvolvimento mental e profissional de jovens jogadores que sonham em atingir o patamar que ele alcançou. Residindo no interior paulista, Jean Carlo mantém uma rotina ativa e é frequentemente convidado para eventos de veteranos e homenagens em clubes onde é ídolo, como o próprio Palmeiras, onde é sempre celebrado como o jogador que abriu as portas para uma das fases mais vitoriosas da história do clube.

Clubes da carreira

Ao longo de 23 anos de carreira profissional, Jean Carlo defendeu uma lista extensa de clubes. Confira a trajetória completa do meia: