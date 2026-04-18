Cruzeiro vence o Grêmio no Mineirão e sai da zona de rebaixamento
A Raposa venceu sua segunda partida seguida no Brasileirão
O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero.
Com o resultado, o Cabuloso chegou a 13 pontos e à 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Corinthians para o 17º lugar. Já o Grêmio segue com 13 pontos, na 14ª posição.
Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Remo, fora de casa, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Antes, o time comandado por Artur Jorge joga contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Tricolor recebe o Confiança pela Copa do Brasil, e o Coritiba, no domingo (26), às 16h (de Brasília).
Como foi o jogo?
Dentro de casa, o Cruzeiro teve as primeiras grandes chances na partida. Aos 11 minutos, em contra-ataque, Matheus Pereira cortou a defesa e chutou no canto esquerdo para boa defesa de Weverton. Do outro lado, o Tricolor buscava responder em contra-ataques.
A primeira grande chance gaúcha veio justamente em um lance assim, com Enamorado, que, da entrada da área, acertou a trave direita de Matheus Cunha. A Raposa teve mais uma oportunidade clara com Gerson, aos 39 minutos, mas o camisa 11 chutou nas mãos de Weverton.
Na volta dos vestiários, o Cruzeiro seguiu melhor e precisou apenas de seis minutos para abrir o placar. Gerson recebeu na entrada da área, avançou buscando o lado esquerdo e passou para Christian chutar no canto esquerdo e fazer 1 a 0.
Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu na pressão e criando chances perigosas. A pressão rendeu o segundo tento aos 22 minutos, quando Matheus Pereira recebeu na direita, cortou para o meio, segurou a marcação e passou para Lucas Romero, aniversariante do dia, chutar no canto esquerdo e fazer 2 a 0.
Ficha Técnica de Cruzeiro x Grêmio
⚽CRUZEIRO X GRÊMIO- 12ª rodada do Brasileirão
📲Sábado, 18 de abril de 2026
📍Estádio: Mineirão
⏰Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Nogueira (SP)
📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
🟨 Cartões amarelos: Fabrício Bruno (CRU), Lucas Silva (CRU), Matheus Pereira (CRU); Noriega (GRE), Gustavo Martins (GRE), Pérez (GRE)
🟥 Cartão vermelho: -
🥅Gols: Christian (CRU), Lucas Romero (CRU)
🏟️Publico: 28.279
💸Renda: R$ 1.093.900,00
Escalações:
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Lucas Silva), Gerson (Matheus Henrique), Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Christian (Wanderson), Arroyo, Kaio Jorge
GRÊMIO (Técnico: Luís Castro)
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel; Noriega (Léo Perez), Arthur, Juan Nardoni (Monsalve); Enamorado, Amuzu (Mec), Carlos Vinícius (Braithwaite)
