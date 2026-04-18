Artur Jorge destaca postura do Cruzeiro contra o Grêmio: 'Soubemos manter a serenidade'

O Cruzeiro voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro na noite deste sábado (18), ao bater o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão. Após a partida, o técnico Artur Jorge analisou o triunfo da equipe que tirou a Raposa da zona de rebaixamento.

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– É uma vitória justíssima. Uma exibição muito boa, jogadores se entregaram de corpo e alma ao plano de jogo. Uma entrega por completo. Soubemos manter a serenidade no segundo tempo para continuar. Tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo e não concretizamos, poderia causar um desconforto – analisou o técnico.

– Não vale dominar jogos e não marcar gols, disse que faltava só isso. Fizemos um jogo muito bom. Depois dos gols tivemos mais lastro, não deixamos o adversário criar. Muito importante destacar o que não deixamos criar também – complementou Artur Jorge.

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Cruzeiro x Grêmio

O Cruzeiro venceu o Grêmio por 2 a 0 no Mineirão na noite deste sábado (18), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda vitória seguida da Raposa na competição fez a equipe deixar a zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Christian e Lucas Romero.

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Com o resultado, o Cabuloso chegou a 13 pontos e à 16ª colocação, deixando a zona de rebaixamento e empurrando o Corinthians para o 17º lugar. Já o Grêmio segue com 13 pontos, na 14ª posição.

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Na próxima rodada, a Raposa enfrenta o Remo, fora de casa, no sábado (25), às 18h30 (de Brasília). Antes, o time comandado por Artur Jorge joga contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Enquanto isso, o Tricolor recebe o Confiança pela Copa do Brasil, e o Coritiba, no domingo (26), às 16h (de Brasília).

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