De Osasco para o mundo: Bortoleto retorna ao Brasil com sonho realizado na F1

Gabriel Bortoleto tinha apenas 11 anos quando saiu de casa em busca de um grande sonho, deixando a mãe em prantos. Longe da família, o menino de Osasco iniciou um caminho árduo, mas recompensador. Em sua temporada de estreia na Fórmula 1, o jovem de 21 anos coloca as cores do Brasil novamente na pista de Interlagos a partir desta sexta-feira (7), no Grande Prêmio de São Paulo.

continua após a publicidade

➡️EXCLUSIVO: Felipe Massa projeta Gabriel Bortoleto lutando por vitórias na F1

Desde a infância, o objetivo de Gabriel era um só: se tornar um piloto de Fórmula 1. A inspiração veio de dentro de casa, já que o irmão mais velho, Enzo, também teve sua vivência no automobilismo, com passagens pela Fórmula 3 Britânica e pela Porsche Cup. Foi dele que partiu uma decisão determinante no caminho de Gabriel quando, ao ver o potencial do irmão, abriu mão da própria carreira de piloto para que a família concentrasse seus recursos exclusivamente no caçula.

Gabriel Bortoleto encontrou um "segundo lar" no mundo do automobilismo para dar seus primeiros passos no esporte. Na ida para a Europa aos 11 anos, foi acolhido por Francesco di Mauro, seu coach no kart e pai de Gaetano, piloto da Stock Car. Assim, a paixão pela velocidade se mantinha mais viva do que nunca.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto e Gaetano Di Mauro, em Interlagos (Foto: Duda Bairros/ Stock Car/ Divulgação)

O bom filho à casa torna

Longe de casa, Bortoleto começou a despontar como um dos principais talentos de sua geração. Após o sucesso no kart, chamou a atenção do bicampeão Fernando Alonso, que passou a gerenciar sua carreira. A partir de 2023, veio a ascensão meteórica: Aos 19 anos, conquistou o título da Fórmula 3 em sua temporada de estreia na categoria. No ano seguinte, repetiu o feito, desta vez na Fórmula 2.

Assim, em novembro de 2024, foi anunciado pela Sauber como piloto titular para a temporada 2025 da Fórmula 1, concretizando o sonho e dando sequência ao legado brasileiro na modalidade. O ápice na terra natal acontece na corrida de Interlagos, neste fim de semana, quando Bortoleto quebrará uma sequência de oito anos sem a presença de um brasileiro no circuito.

continua após a publicidade

O último piloto do país a correr no Grande Prêmio de São Paulo foi Felipe Massa, em 2017. Piloto da Williams, ele garantiu a nona posição no treino de classificação e encerrou a prova em sétimo lugar, encerrando sua passagem por Interlagos.

➡️Pescoço de aço e reflexos rápidos: como é a preparação física na Fórmula 1

Estreia em Interlagos

Apesar de o GP de Interlagos 2025 marcar a estreia de Bortoleto no circuito pela Fórmula 1, não será a estreia do brasileiro na pista. Em 2022, Gabriel participou da corrida de duplas, na abertura da temporada da Stock Car a convite de Gaetano Di Mauro, o "irmão postiço" da adolescência na Europa.

Desta vez, a presença de Bortoleto em Interlagos contará com um fator diferente: a presença da torcida. Se a estreia no autódromo, após a pandemia, aconteceu sem a presença de público, agora todos os olhos nas arquibancadas estarão voltados para o jovem.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte