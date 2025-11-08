Bortoleto explica batida forte na sprint do GP do Brasil: 'Essa é a verdade'

Este sábado (8) foi um dia de fortes emoções para Gabriel Bortoleto. Pela primeira vez disputando um GP no Autódromo de Interlagos, o brasileiro bateu forte na última volta da corrida sprint. O piloto se recuperou bem fisicamente, mas não deu tempo de ajustar o carro da Sauber, que ficou muito danificado. Com isso, Bortoleto não teve condições de voltar à pista para a classificação.

continua após a publicidade

➡️ Veja como foi a classificação para o GP do Brasil de F1 2025

➡️ Com direito à torcida por conserto de carro, Bortoleto vive emoções e decepção

Na sessão, Lando Norris garantiu a pole position da corrida deste domingo (8), seguido por Kimi Antonelli e Charles Leclerc. O destaque negativo foi Max Verstappen, eliminado ainda no Q1. Após a prova classificatória, Bortoleto explicou o momento do seu acidente na sprint, em entrevista à Band.

— Eu me joguei nele, essa é a verdade. Estava há muitas voltas atrás (do Alexander Albon), falei pra mim mesmo que precisava fazer alguma coisa e fui agressivo. Tenho várias teorias sobre o acidente, mas acredito que a pista estava um pouquinho molhada na hora de ultrapassá-lo e, quando eu freei, devo ter ido no molhado, saí voando e destruí tudo — analisou o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Havia esperanças da equipe da Sauber restaurar o carro de Bortoleto a tempo da classificação. Os mecânicos chegaram a ligar o motor e o piloto colocou o capacete, para gritos da torcida presente em Interlagos. No entanto, a expectativa não foi concretizada: o brasileiro não entrou na pista e, segundo o regulamento da Fórmula 1, largará dos boxes na corrida de amanhã (8). Ainda assim, Bortoleto enalteceu o trabalho da equipe.

— Os mecânicos fizeram um grande trabalho, de verdade. Eles reconstruíram um carro do zero em três horas. Faltaram alguns minutos, mas se a sessão fosse 15h15 ou 15h20, a gente teria ido para pista sem nenhum problema — completou o piloto da Sauber.

continua após a publicidade

Gabriel Bortoleto não participou da classificação para o GP do Brasil (Foto: Jean Carniel/ AFP)