Verstappen é pole no GP da Itália de F1; Bortoleto larga em 7º

Max Verstappen conquistou a pole position para a corrida do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 (F1). O piloto da Red Bull assumiu a liderança no Q2 e repetiu no Q3. As McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri completaram os três primeiros. A Ferrari veio em seguida, com Charles Leclerc, em quarto, e Lewis Hamilton, em quinto. Gabriel Bortoleto superou Nico Hulkenberg e conquistou a oitava posição, mas larga em sétimo por conta da punicção que Lewis Hamilton receberá.

A Mercedes fez uma boa sessão, mas decaiu na última parte da classificação. George Russel e Kimi Antonelli foram, respectivamente, sexto e sétimo colocados. Bortoleto foi o segundo melhor novato do dia com a oitava posição.

Gabriel Bortoleto em ação no primeiro treino livre do GP da Itália na F1 2025 (Foto: Philippe Lopez / AFP)

Como está sendo a classificação?

Q1

A sessão aconteceu sem intecorrências e chegou a ser liderada por três equipes. A McLaren chegou a fazer a dobradinha, mas Piastri caiu para 10º. Gabriel Bortoleto ficou com sétima posição, conquistada durante uma volta com derrapada do Brasileiro na Parabólica. Isack Hadjar foi eliminado no Q1 uma semana após conquistar o seu primeiro pódio na F1.

Os eliminados do Q1 foram Isack Hadjar (RB), Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) e Liam Lawson (RB)

Q2

A segunda parte da classificação teve um certo domínio de Max Verstappen, que estacionou na liderança quando faltava somente 10 minutos para o final. A McLaren ficou mais apagada, com o terceiro lugar de Piastri. Lando Norris correu risco de ser eliminado, mas se salvou na última volta, quando subiu para quinto.

Destaque para Kimi Antomnelli, que levou a Mercedes para a segunda posição. Bortoleto superou Hulkenberg e foi ao Q3.

Os eliminados do Q2 foram Oliver Bearman (Haas), Nico Hulkenberg (Sauber), Carlos Sainz (Williams), Alex Albon (Williams) e Esteban Ocon (Haas).

Q3

Novamente, Verstappen liderou boa parte da última parte da classificação. Ele conseguiu manter, já que Lando Norris não conseguiu o superar na sua última volta rápida. Bortoleto foi oitavo. A classificação aconteceu sem intercorrências.

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV