Gasly renova com Alpine até temporada 2028 da F1

Enquanto não decide quem vai ocupar o assento que hoje pertence a Franco Colapinto, a Alpine reafirmou a confiança que tem no trabalho de Pierre Gasly para liderar o projeto na próxima era da Fórmula 1 (F1). Neste sábado (6), a base em Enstone anunciou que o piloto francês fica até, no mínimo, o final da temporada 2028.

Gasly chegou à Alpine em 2023 e ganhou a confiança de todos por conta do que faz em pista, indo sempre além do que o limitado equipamento é capaz de oferecer. Este ano, por exemplo, marcou todos os 20 pontos que os franceses possuem no Mundial de Construtores.

— Estou animado por me comprometer a longo prazo com a Alpine. Como francês, especialmente, sinto-me muito orgulhoso por pilotar para uma montadora francesa — salientou, afirmando que sempre sentiu que se tratava do lugar certo para se estar no futuro.

Gasly ainda destacou o “apoio e confiança” que recebe de Flavio Briatore, consultor-executivo, além do compromisso de François Provost, novo CEO do Grupo Renault, com a F1.

— Eles, assim como as pessoas em Enstone, tornaram esta decisão natural, e quero estar aqui nos próximos anos e concretizar nosso objetivo comum: vencer corridas e títulos. Estamos todos juntos nisso — acrescentou.

Apesar da fase ruim da Alpine, a aposta para 2026 é alta, uma vez que o time contará com motores Mercedes — movimento surpreendente, já que é uma marca da Renault. Briatore chegou a falar recentemente em briga por vitórias.

— Desde que voltei, sempre afirmei a importância de construir e aumentar a competitividade da equipe na F1. Estamos bem preparados para a nova era que começa em 2026, e agora temos nosso piloto principal confirmado para nos levar adiante — disse.

— Pierre tem sido um grande trunfo para a equipe durante este período desafiador. Fiquei muito impressionado com sua atitude, dedicação e talento, e estamos ansiosos para continuar este projeto juntos por muito tempo — encerrou.

