GP da Itália: características podem favorecer Bortoleto em Monza

Apesar de não ter tido uma de suas melhores corridas no GP da Holanda no último domingo (31), sofrendo grandes problemas técnicos e ultrapassagens na corrida e terminando na 15ª colocação, o circuito de Monza, na Itália, reserva um histórico positivo para o piloto brasileiro Gabriel Bortoleto neste final de semana.

Histórico de Bortoleto em Monza

O GP da Itália foi o palco onde Bortoleto conquistou o título da Fórmula 3 em 2023 e uma vitória histórica na Fórmula 2 em 2024, partindo do último lugar (22º) e ultrapassando todo o grid para chegar à primeira posição. O circuito representa uma boa oportunidade para o piloto se destacar e voltar para a zona de pontuação, algo que conseguiu em três das últimas cinco corridas.

O Autódromo Nacional de Monza é o circuito mais rápido do calendário da Fórmula 1, conhecido como Templo da Velocidade, e embora as curvas acentuadas, grande parte do circuito é feito somente em aceleração. Este tipo de traçado, com longas retas e poucas curvas de baixa velocidade, pode ser um trunfo para Bortoleto, que costuma ter um bom desempenho em pistas que exigem velocidade de reta e pouca aerodinâmica.

Gabriel Bortoleto no GP de Monza em 2024 (Foto: McLaren)

Expectativa

A probabilidade para o fim de semana é alta. A equipe de Bortoleto trabalhou intensamente para resolver os problemas técnicos que afetaram o desempenho na Holanda, garantindo que o carro esteja em perfeitas condições para o desafio de Monza. Além disso, o histórico de sucesso do piloto na pista italiana serve como um motivador extra. Bortoleto está determinado a aproveitar as características do circuito para buscar um bom resultado e consolidar sua posição entre os ponteiros do campeonato. A experiência prévia em Monza e a confiança no acerto do carro podem ser os essenciais para que o jovem brasileiro brilhe novamente no "Templo da Velocidade".

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO

🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV