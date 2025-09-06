Max Verstappen quebra recorde com pole no GP da Itália de F1
Piloto superou recorde de Lewis Hamilton
- Matéria
- Mais Notícias
Max Verstappen ficou marcado mais uma vez na história da Fórmula 1 (F1) com a pole position conquistada no Grande Prêmio da Itália. O piloto holandês conquistou a volta mais rápida da história da categoria. Em Monza, Lando Norris, da McLaren, marcou a segunda volta mais rápida de todos os tempos, sendo superado somente por Verstappen.
Relacionadas
➡️ Verstappen é pole no GP da Itália de F1; Bortoleto larga em 7º
O recorde anterior era de Lewis Hamilton, que conquistou a velocidade média de 264.363 km/h na classificação do GP de Monza de 2020. Neste ano, Lando Norris fez 264.423 km/h de velocidade média, enquanto Verstappen fez história com os seus 264.682 km/h.
Todas as 50 voltas mais rápidas da história da F1 foram conquistadas em Monza, já que é o circuito mais veloz da categoria.
Grid de largada da corrida
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
Max Verstappen
Red Bull Racing
2º
Lando Norris
McLaren
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
George Russell
Mercedes
6º
Kimi Antonelli
Mercedes
7º
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
9º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
10º
Lewis Hamilton
Ferrari
11º
Oliver Bearman
Haas
12º
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
13º
Carlos Sainz
Williams
14º
Alexander Albon
Williams
15º
Esteban Ocon
Haas
16º
Isack Hadjar
Racing Bulls
17º
Lance Stroll
Aston Martin
18º
Franco Colapinto
Alpine
19º
Pierre Gasly
Alpine
20º
Liam Lawson
Racing Bulls
*Lewis Hamilton foi punido em cinco posições por conta do descumprimento de bandeira amarela dupla no GP da Holanda. A punição foi aplicada em Monza de forma retroativa.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
GP da Itália de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV
- Matéria
- Mais Notícias