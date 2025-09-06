menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Max Verstappen quebra recorde com pole no GP da Itália de F1

Piloto superou recorde de Lewis Hamilton

Max Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)
imagem cameraMax Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)
b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/09/2025
13:01
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen ficou marcado mais uma vez na história da Fórmula 1 (F1) com a pole position conquistada no Grande Prêmio da Itália. O piloto holandês conquistou a volta mais rápida da história da categoria. Em Monza, Lando Norris, da McLaren, marcou a segunda volta mais rápida de todos os tempos, sendo superado somente por Verstappen.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Verstappen é pole no GP da Itália de F1; Bortoleto larga em 7º

O recorde anterior era de Lewis Hamilton, que conquistou a velocidade média de 264.363 km/h na classificação do GP de Monza de 2020. Neste ano, Lando Norris fez 264.423 km/h de velocidade média, enquanto Verstappen fez história com os seus 264.682 km/h.

Todas as 50 voltas mais rápidas da história da F1 foram conquistadas em Monza, já que é o circuito mais veloz da categoria.

Max Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)
Max Verstappen é pole no GP da Itália de F1 (Foto: Marco Bertorello / POOL / AFP)

Grid de largada da corrida

PosiçãoPilotoEquipe

Max Verstappen

Red Bull Racing

Lando Norris

McLaren

Oscar Piastri

McLaren

Charles Leclerc

Ferrari

George Russell

Mercedes

Kimi Antonelli

Mercedes

Gabriel Bortoleto

Kick Sauber

Fernando Alonso

Aston Martin

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

10º

Lewis Hamilton

Ferrari

11º

Oliver Bearman

Haas

12º

Nico Hülkenberg

Kick Sauber

13º

Carlos Sainz

Williams

14º

Alexander Albon

Williams

15º

Esteban Ocon

Haas

16º

Isack Hadjar

Racing Bulls

17º

Lance Stroll

Aston Martin

18º

Franco Colapinto

Alpine

19º

Pierre Gasly

Alpine

20º

Liam Lawson

Racing Bulls

*Lewis Hamilton foi punido em cinco posições por conta do descumprimento de bandeira amarela dupla no GP da Holanda. A punição foi aplicada em Monza de forma retroativa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

GP da Itália de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 8h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 12h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 7h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 11h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 7 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - 10h | Band e F1TV

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias