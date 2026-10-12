Giugliano x Internazionale II: onde assistir, horário e escalações
Giugliano x Internazionale II: pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Giugliano e Internazionale II se enfrentam nesta terça-feira (13), às 10h (de Brasília), no Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, em Giugliano in Campania, pela 7ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Giugliano vem de derrota fora de casa para o Bari por 2 a 0, em jogo válido pela 9ª rodada da Serie C1. Antes disso, a equipe conquistou uma vitória em casa contra o Barletta por 1 a 0, também pela Serie C1.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 13 de outubro de 2026, às 10h
Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
Rodada: 7
Fase: Girone C
O Internazionale II, por sua vez, vem de derrota fora de casa para o Savoia por 2 a 1, em partida válida pela 9ª rodada da Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 13 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto De Cristofaro, Giugliano in Campania
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Giugliano
Técnico: R. Di Napoli
L. Bolletta; M. Caldore, G. Laezza, Pedro Justiniano e C. Panico; I. Varone, R. De Rosa e R. Zammarini; R. Improta, U. Galletta e Ibourhima Baldé.
Internazionale II
Técnico: S. Vecchi
R. Melgrati; L. Tosto, G. Prestia, A. Donato e M. Marello; T. Avitabile, I. Kaczmarski e L. Fiordilino; M. Mosconi, T. Fumagalli e M. Lavelli.
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