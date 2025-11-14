Geórgia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
Geórgia e Espanha terão os caminhos cruzados pela nona rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sábado (15), às 14h (de Brasília), no Boris Paichadze National Stadium, em Tbilisi (GEO). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
A Geórgia chega ao confronto em uma situação desesperadora, ocupando o terceiro lugar com apenas três pontos e precisando de um verdadeiro milagre para sonhar com a repescagem (precisa vencer seus dois últimos jogos e torcer para a Turquia perder os dois dela). Embora a equipe de Willy Sagnol tenha encantado a Europa ao chegar às oitavas da Euro 2024, seu retrospecto contra a Espanha é desolador, com oito derrotas em nove jogos, incluindo a eliminação por 4 a 1 no próprio torneio continental.
A Espanha, atual campeã europeia, faz uma campanha de qualificação perfeita até o momento: lidera o grupo com 100% de aproveitamento (quatro vitórias), um impressionante saldo de +15 e ainda não sofreu um único gol. A equipe de Luis de la Fuente está a uma vitória de praticamente garantir sua vaga na Copa do Mundo. Sendo assim, La Roja entra em campo como favorita absoluta, buscando sacramentar sua classificação o quanto antes.
Tudo sobre o jogo entre Geórgia e Espanha (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Geórgia x Espanha
9ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro, às 14h (de Brasília)
📍 Local: Boris Paichadze National Stadium, em Tbilisi (GEO)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Benoît Bastien
🚩 Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu (assistentes), Romain Lissorgue (quarto árbitro)
📺 VAR: Mathieu Vernice
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Geórgia (Técnico: Willy Sagnol)
Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Gocholeishvili; Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili; Zivzivadze, Kvilitaia, Kvaratskhelia
Espanha (Técnico: Luis De La Fuente)
Simon; Porro, Le Normand, Cubarsi, Cucurella; Merino, Zubimendi, Ruiz; Oyarzabal, F Torres, Baena
