Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores
Alvinegro faz sua estreia na competição continental em busca do bicampeonato
O Botafogo visita o Nacional Potosí pelo jogo de ida da 2ª fase da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (18), no Estádio Víctor Agustín Ugarte. O confronto será transmitido pela ESPN, Disney+ e pela GE TV.
Ficha do jogo
Eliminado da disputa do Campeonato Carioca, o Botafogo entra em campo como favorito para se classificar diante do Nacional Potosí. No entanto, o Alvinegro tem como um dos principais adversários a altitude de quase 4000 metros da cidade boliviana.
O Glorioso tem um aproveitamento de 29,6% jogando na altitude, mas conquistou duas classificações em confrontos eliminatórios. Por outro lado, o Nacional Potosí disputou a Libertadores apenas uma vez, mas foi derrotado duas vezes para o El Nacional, do Equador, em duelo válido pela 1ª fase do torneio em 2023.
Tudo sobre o jogo entre Nacional Potosí x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Nacional Potosí 🆚 Botafogo
2ª fase (Ida) – Libertadores
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ e GE TV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Nacional Potosí (Técnico: Miguel Zahzú)
Galindo; Baldomar, Amarilla, Restrepo e Orellana; Azogue, Arce e Pavia; Solís, Álvarez e Abastoflor.
⚪⚫ Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Neto (Linck); Vitinho, Barboza, Bastos, Ythallo e Alex Telles; Newton, Wallace Davi (Novaes), Lucas Villalba, Montoro e Kadir (Matheus Martins).
📲 De olho no Lance! e no Botafogo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
