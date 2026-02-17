menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Nacional Potosí x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo da Libertadores

Alvinegro faz sua estreia na competição continental em busca do bicampeonato

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/02/2026
14:57
Atualizado há 2 minutos
Nacional Potosí e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida da 2ª fase da Libertadores, na quarta-feira (18) (Arte/Lance)
imagem cameraNacional Potosí e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida da 2ª fase da Libertadores, na quarta-feira (18) (Arte/Lance)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo visita o Nacional Potosí pelo jogo de ida da 2ª fase da Libertadores, às 21h30 (de Brasília), nesta quarta-feira (18), no Estádio Víctor Agustín Ugarte. O confronto será transmitido pela ESPN, Disney+ e pela GE TV.

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

NAC
Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Libertadores
2ª fase (Ida)
Data e Hora
Quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
Árbitro
Augusto Aragón
Assistentes
Ricardo Baren e Dennys Guerrero
Var
Gabriel Gonzalez
Onde assistir

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal!

Eliminado da disputa do Campeonato Carioca, o Botafogo entra em campo como favorito para se classificar diante do Nacional Potosí. No entanto, o Alvinegro tem como um dos principais adversários a altitude de quase 4000 metros da cidade boliviana.

➡️ Botafogo liga sinal de alerta com baixo aproveitamento na altitude; veja números

O Glorioso tem um aproveitamento de 29,6% jogando na altitude, mas conquistou duas classificações em confrontos eliminatórios. Por outro lado, o Nacional Potosí disputou a Libertadores apenas uma vez, mas foi derrotado duas vezes para o El Nacional, do Equador, em duelo válido pela 1ª fase do torneio em 2023.

continua após a publicidade

➡️ Aposte em Nacional Potosí x Botafogo, pela Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Tudo sobre o jogo entre Nacional Potosí x Botafogo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Nacional Potosí 🆚 Botafogo
2ª fase (Ida) – Libertadores

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí (BOL)
👁️ Onde assistir: ESPN, Disney+ e GE TV

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Nacional Potosí (Técnico: Miguel Zahzú)
Galindo; Baldomar, Amarilla, Restrepo e Orellana; Azogue, Arce e Pavia; Solís, Álvarez e Abastoflor.

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Martín Anselmi)
Neto (Linck); Vitinho, Barboza, Bastos, Ythallo e Alex Telles; Newton, Wallace Davi (Novaes), Lucas Villalba, Montoro e Kadir (Matheus Martins).

📲 De olho no Lance! e no BotafogoTodas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Nacional Potosí e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida da 2ª fase da Libertadores, na quarta-feira (18) (Arte/Lance)
Nacional Potosí e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida da 2ª fase da Libertadores, na quarta-feira (18) (Arte/Lance)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias