Olympiacos x Bayer Leverkusen: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League
Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League
Olympiacos e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Georgios Karaiskakis, em Pireu (GRE), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play
O Olympiacos chega ao mata-mata após uma sequência positiva na fase de liga. A equipe grega venceu três jogos consecutivos na reta final e encerrou sua participação na 18ª colocação, com 11 pontos. Jogando em casa, o time aposta na força do Georgios Karaiskakis para buscar vantagem na eliminatória
Ficha do jogo
O Bayer Leverkusen avançou aos playoffs após terminar a fase de liga na 16ª posição, com 12 pontos. A equipe alemã tenta manter a regularidade recente e aposta no equilíbrio do elenco para conquistar um resultado positivo fora de casa antes do duelo de volta.
Tudo sobre Olympiacos x Bayer Leverkusen (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Olympiacos 🆚 Bayer Leverkusen
Playoffs – Champions League
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Georgios Karaiskakis, Pireu (GRE)
👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)
🕴️ Árbitro: João Pinheiro (POR)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
📺 VAR: Tiago Martins (POR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴⚪ Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar)
Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola e Ortega (Onyemaechi); Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi.
⚫🔴 Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)
Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional.
