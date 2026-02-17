Olympiacos e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Georgios Karaiskakis, em Pireu (GRE), pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da Space (TV fechada) e HBO Max (streaming). ➡️Clique para assistir à Champions League na HBO MAX com UOL Play

O Olympiacos chega ao mata-mata após uma sequência positiva na fase de liga. A equipe grega venceu três jogos consecutivos na reta final e encerrou sua participação na 18ª colocação, com 11 pontos. Jogando em casa, o time aposta na força do Georgios Karaiskakis para buscar vantagem na eliminatória

Ficha do jogo OLY B04 Playoffs Champions League Data e Hora quarta-feira, 18 de fevereiro, às 17h (de Brasília) Local Georgios Karaiskakis, Pireu (GRE) Árbitro João Pinheiro (POR) Assistentes Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR) Var Tiago Martins (POR) Onde assistir

O Bayer Leverkusen avançou aos playoffs após terminar a fase de liga na 16ª posição, com 12 pontos. A equipe alemã tenta manter a regularidade recente e aposta no equilíbrio do elenco para conquistar um resultado positivo fora de casa antes do duelo de volta.

Tudo sobre Olympiacos x Bayer Leverkusen (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Olympiacos 🆚 Bayer Leverkusen

Playoffs – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de fevereiro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Georgios Karaiskakis, Pireu (GRE)

👁️ Onde assistir: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)

🕴️ Árbitro: João Pinheiro (POR)

🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

📺 VAR: Tiago Martins (POR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Olympiacos (Técnico: José Luis Mendilibar)

Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola e Ortega (Onyemaechi); Hezze, García; Rodinei, Chiquinho, Gelson Martins; Taremi.

⚫🔴 Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)

Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, García, Fernández, Grimaldo; Tillman, Poku; Schick.

Olympiacos x Bayer Leverkusen pelo playoffs da Champions League (Arte: Lance!)

