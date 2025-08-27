menu hamburguer
Onde Assistir

Fortaleza defende invencibilidade no Brasileiro de Futsal: Lance! transmite

Líder do Grupo A recebe o Atlético Piauiense nesta quinta

Matheus é uma das esperanças de gols do Fortaleza (Foto: Felipe Honorato/FEC)
imagem cameraMatheus é uma das esperanças de gols do Fortaleza (Foto: Felipe Honorato/FEC)
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
12:36
Líder e único invicto do Grupo A, com 5 vitórias e três empates, o Fortaleza volta à quadra nesta quinta-feira (28), na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. Diante de sua torcida, em um duelo de já classificados às oitavas de final, o time enfrenta o Atlético Piauiense, terceiro colocado, às 20h (de Brasília), com transmissão do YouTube do Lance!.

Os donos da casa do confronto desta quinta também têm tem o melhor ataque (30 gols) da chave e a segunda melhor defesa, com 17. Terceiro colocado, com 14 pontos, o time do Piauí, por sua vez, é o que tem a defesa menos vazada até aqui, no Grupo A: 16, em oito partidas (quatro vitórias, dois empates e duas derrotas).

Enquanto o Fortaleza vem de vitória sobre o Ribeirópolis (3 a 1), com gols de Matheus, Luisinho e Valdin, a equipe do Piauí venceu, na última rodada, o São Miguel, pelo mesmo placar. Nesse jogo, Crystian (duas vezes) e Claudinho foram os artilheiros.

FICHA TÉCNICA
Campeonato Brasileiro de Futsal
Fortaleza x Atlético Piauiense

🏐 Fase: Última rodada da fase de Grupos
📆 Data e horário: Quinta-feira, 27 de agosto, às 20h de Brasília
🏟️ Local: Fortaleza
📺 Onde assistir: YouTube do Lance!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Um dos jogadores do Atlético Piauiense (Divulgação)
Um dos jogadores do Atlético Piauiense (Divulgação)

