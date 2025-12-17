menu hamburguer
Praia Clube x Campinas: horário e onde assistir ao Mundial de vôlei

A semifinal está marcada para sábado (20) e a final para domingo (21)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
13:44
Atualizado há 1 minutos
imagem cameraCampinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)
Em duelos de brasileiros no Mundial de Clubes de vôlei masculino, o Praia Clube enfrenta o Campinas nesta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará. O confronto terá transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

A equipe de Uberlândia derrotou o Al-Rayyan Sports Club, do Catar, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/21, na estreia da competição internacional. O oposto Franco foi o grande destaque da partida, terminando como o maior pontuador com 18 acertos.

O Campinas, por sua vez, foi derrotado por 3 sets a 2, com parciais 19/25, 27/25, 19/25, 25/20, 14/16, pelo Zawiercie. O maior pontuador foi Boladz, do time polonês, que marcou 20 pontos. No campinense, o domínio foi de Adriano, com 17 pontos.

Campinas enfrenta Zawiercie no Mundial de Vôlei (Foto: Volleyball World)

Tudo sobre o jogo entre Praia Clube e Campinas (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Praia Clube🆚 Campinas
2° rodada classificatória — Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

GRUPO A

  • Vôlei Renata (BRA) 
  • Praia Clube (BRA)
  • Aluron CMC Warta Zawiercie (POL)
  • Al-Rayyan Sports Club (CAT)

GRUPO B

  • Sada Cruzeiro (BRA)
  • Sir Sicoma Monini Perugia (ITA)
  • Swehly Sports Club (LIB)
  • Osaka Bluteon (JPN)

