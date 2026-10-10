Forlì x Livorno: onde assistir, horário e escalações
Forlì x Livorno: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Forlì e Livorno se enfrentam no dia 11 de outubro, às 12h30, no Stadio Tullo Morgagni, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Forlì vem de derrota por 1 a 0 para o Vado, fora de casa, pela Serie C1. Antes, empatou em 1 a 1 contra o Ostiamare, também fora de casa, na mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
Rodada: 9
Fase: Girone B
O Livorno vem de derrota por 1 a 0 para o Pescara, em casa, pela Serie C1. Antes, venceu o Pianese por 3 a 2, também em casa, e empatou em 1 a 1 contra o Guidonia Montecelio 1937, fora de casa, na mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 11 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Forlì
Técnico: N. Campedelli
D. Theiner; L. Munaretti, F. Valentini, S. Diop e G. Mattioli; M. Rosetti, C. De Risio e N. Farinelli; D. Macrì, T. Gabellini e E. Petrelli.
Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; N. Falasco, M. Bachini, F. Veseli e A. Rizza; S. Regazzetti, N. Haas e T. Arrigoni; L. Bonassi, M. Aramu e G. Gabbiani.
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