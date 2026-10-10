Forlì x Livorno: onde assistir, horário e escalações

Forlì e Livorno se enfrentam no dia 11 de outubro, às 12h30, no Stadio Tullo Morgagni, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Forlì vem de derrota por 1 a 0 para o Vado, fora de casa, pela Serie C1. Antes, empatou em 1 a 1 contra o Ostiamare, também fora de casa, na mesma competição.

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FICHA do confronto

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 12h30

Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì

Rodada: 9

Fase: Girone B

O Livorno vem de derrota por 1 a 0 para o Pescara, em casa, pela Serie C1. Antes, venceu o Pianese por 3 a 2, também em casa, e empatou em 1 a 1 contra o Guidonia Montecelio 1937, fora de casa, na mesma competição.

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Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 11 de outubro de 2026

⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Forlì

Técnico: N. Campedelli

D. Theiner; L. Munaretti, F. Valentini, S. Diop e G. Mattioli; M. Rosetti, C. De Risio e N. Farinelli; D. Macrì, T. Gabellini e E. Petrelli.

Livorno

Técnico: C. Lucarelli

Miguel Ángel Martínez; N. Falasco, M. Bachini, F. Veseli e A. Rizza; S. Regazzetti, N. Haas e T. Arrigoni; L. Bonassi, M. Aramu e G. Gabbiani.