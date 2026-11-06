Forlì x Gubbio: onde assistir, horário e escalações
Forlì x Gubbio: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Forlì e Gubbio se enfrentam neste sábado (7), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Tullo Morgagni, em Forlì, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Forlì foi derrotado pelo Campobasso por 2 a 0, fora de casa, pela Serie C1. Já o Gubbio empatou com o Vis Pesaro por 0 a 0, em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Forlì ocupa a 14ª colocação, enquanto o Gubbio está em 15º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027, Girone B.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Tullo Morgagni, Forlì
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Forlì
Técnico: N. Campedelli
L. Martelli; S. Diop, M. Onofri, L. Palomba e G. Mattioli; M. Rosetti, C. De Risio e N. Farinelli; D. Macrì, E. Petrelli e T. Gabellini.
Gubbio
Técnico: P. Braglia
L. Marson; B. Zorzetto, A. Signorini, O. Barry e M. Ferrini; N. Fazzi, G. Di Noia e G. Rosaia; M. Spina, A. Minta e T. Ghirardello.
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