Folgore Caratese x Union Brescia: onde assistir, horário e escalações

Folgore Caratese e Union Brescia se enfrentam neste domingo (1º), às 8h30 (horário de Brasília), na Sportitalia Arena, em Carate Brianza, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Folgore Caratese empatou com o Lecco por 2 a 2 fora de casa, pela Serie C1. Já o Union Brescia venceu o Cittadella por 2 a 1 em casa, também pela Serie C1.

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Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Folgore Caratese ocupa posição intermediária, enquanto o Union Brescia apresenta desempenho superior, figurando em colocação mais alta no Grupo A.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 1 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 8h30 (de Brasília) 📍 Local: Sportitalia Arena, Carate Brianza Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 1 de Novembro de 2026, às 8h30

Local: Sportitalia Arena, Carate Brianza

Rodada: 12

Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Folgore Caratese

Técnico: F. Guidi

M. Sarr; E. Bellia, E. Gega, N. Samotti e M. Balzano; F. Minerva, F. Castellano e E. Ndoj; F. Cassata, F. D'Amico e K. Mežsargs.

Union Brescia

Técnico: E. Corini

S. Gori; A. Rizzo, L. Silvestri, S. Sina e T. Casasola; B. Boci, A. Mercati e A. Mallamo; A. Rizzo Pinna, D. Balestrero e J. Pellegrini.