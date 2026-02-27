Por lesões, Zubeldía terá 'dor de cabeça' no meio de campo do Fluminense

O Fluminense enfrenta o Vasco neste domingo (1/3) com dois desfalques importantes no meio de campo, fazendo com que Zubeldía fique com poucas opções para a posição. Nesta sexta-feira (27), o clube confirmou a lesão de Bernal, que se junta à Nonato no departamento médico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O Tricolor decide a vaga na final do Carioca às 18h, no Maracanã. Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, basta um empate para que a equipe vá à decisão contra Flamengo ou Madureira, que jogam na segunda-feira (2/3).

Nonato saiu lesionado em Vasco x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

Desfalques no meio de campo do Fluminense

A lesão de Facundo Bernal (que já não jogaria por cumprir suspensão) e Nonato cria um problema de reposição do meio de campo tricolor. Sem a dupla, restam Otávio, Hércules e Martinelli para ocupar duas das três vagas no setor, uma vez que Zubeldía costuma armar o time com dois volantes e um meia-armador (Lucho ou Ganso).

continua após a publicidade

➡️ Torcida do Fluminense esgota setor Sul para semifinal contra o Vasco

Isso porque, Lima, que costumava ser o "12º jogador", foi emprestado ao América do México, e Wallace Davi, que treinou com o time profissional durante 2025 e início de 2026, foi transferido para o Botafogo em negociação que envolveu a chegada de Savarino.

Dessa forma, diante dos desfalques, o setor ficou escasso de peças, o que prejudica principalmente a reposição. A principal dúvida é quem começará como primeiro volante: Otávio, que vem tendo sequência, ou Hércules, que já foi o dono da posição, mas voltou de lesão contra o Palmeiras. Como segundo volante, Martinelli tem sido titular absoluto.

continua após a publicidade

Outra possibilidade é utilizar Ganso como um segundo volante, como já aconteceu ao longo da trajetória do camisa 10 no Fluminense. Contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, o meia atuou também como um falso 9, tornando-se uma peça versátil no elenco tricolor.

Depois da derrota para o Palmeiras, no Brasileirão, o Flu se reapresentou nesta sexta-feira de manhã para dar sequência à preparação. No sábado, também de manhã, o Flu faz seu último treino antes do clássico. Veja os melhores momentos do confronto contra o time paulista.