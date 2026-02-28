Insatisfeitos com a atitude de Paulo Henrique na partida contra o Santos, pelo Brasileirão, torcedores de uma organizada do Vasco pararam o jogador em uma rua no Rio de Janeiro para cobrá-lo. A situação, que aconteceu neste sábado (28), envolveu reclamações sobre a derrota e sobre o desempenho de PH.

No jogo em questão, a equipe santista saiu vitoriosa por 2 a 1 e afundou o time carioca na lanterna do campeonato. Neymar, que abriu o placar na Vila Belmiro, provocou a torcida vascaína com um gesto de silêncio. Na reta final, sofreu uma entrada dura do lateral, que foi pedir desculpas após o apito final.

Neymar provoca torcida vascaína em comemoração de gol (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/GazetaPress)

O gesto amistoso de Paulo Henrique não foi bem visto pelos torcedores, que também criticaram as atuações do jogador depois de ser convocado para a Seleção Brasileira.

- Quer sair? Dá o papo, p*! A gente te botou na seleção, a gente baba ovo de vocês, recebe vocês bem, que vocês querem mais? O cara mandando a gente se f* e você abraçado com o cara. (...) O cara te xingou pra c*, cara! Aí tu sai e pega a camisa dele. - disse um dos torcedores, que prosseguiu - Eu não tô mais te sentindo à vontade. Isso aqui é um trabalho, irmão! Tá, beleza! Cara, tu chegou na Seleção, não quer jogar mais? Tu não gosta do Diniz, que se f*. Só respeita a gente. Fala, o que você quer, quer sair do Vasco? - finalizou, passando a palavra para o jogador.

- Eu respeito demais o Vasco, sempre respeitei e nunca tive problema nenhum aqui. Eu não sabia que o Neymar tinha feito aquilo no jogo, eu não vi, porque foi rápido e ele correu pro lado contrário de onde estava a torcida. Eu fui descobrir depois, porque não olho rede social depois do jogo. Todo mundo sabe o craque que é o Neymar e respeito máximo por ele. Dei porrada nele quando tive que dar, e pedi desculpas como pedi pra vários jogadores, porque não entro em campo para lesionar ninguém. Eu não sabia que ele tinha feito aquilo. - respondeu Paulo Henrique.

Veja abaixo a abordagem dos torcedores ao jogador do Vasco:

Relembre o momento em que Paulo Henrique cumprimenta Neymar depois do jogo:

O que vem por aí para o Vasco

Depois da derrota para o Santos no Brasileirão, o Vasco vira a chave para o próximo desafio, uma virada sobre o Fluminense para avançar à final do Carioca. No jogo de ida, Tricolor venceu por 1 a 0 e por isso possui vantagem do empate no jogo de volta, que acontecerá neste domingo (1/3), às 18h, no Maracanã

Veja os melhores momentos do primeiro jogo:

