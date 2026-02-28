Vasco tem a menor eficiência em finalizações do Brasileirão 2026
Gigante da Colina tem o pior ataque da competição com apenas três gols em quatro jogos
O Vasco segue enfrentando sérios problemas ofensivos no Brasileirão 2026. Na derrota por 2 a 1 para o Santos, o Cruz-Maltino finalizou 16 vezes e marcou apenas um gol — número acima da média da equipe na competição, mas que novamente evidenciou a baixa eficiência nas conclusões.
Os números do campeonato escancaram a dificuldade vascaína. O time precisa, em média, de 28,3 finalizações para marcar um gol, a pior marca do Brasileirão até aqui. Na sequência aparecem:
- Internacional – 24,0
- Red Bull Bragantino – 21,7
- Athletico Paranaense e Cruzeiro– 14,0
Quando o recorte é apenas de finalizações no alvo, o cenário continua preocupante. O Vasco precisa de 8 chutes no gol para balançar as redes, também o pior índice da competição. Veja os números:
- Vasco – 8,0
- Red Bull Bragantino – 7,3
- Internacional – 6,7
- Athletico Paranaense – 4,5
- Fluminense – 4,4
Com apenas um gols marcados, o Vasco tem o pior ataque da competição ao lado do Red Bull Bragantino e amarga a última colocação na tabela.
Impacto das saídas no setor ofensivo do Vasco
A queda de rendimento ofensivo não acontece por acaso. A temporada 2026 marca uma mudança profunda no ataque vascaíno. O clube perdeu seus três principais artilheiros de 2025, responsáveis por 61,7% dos gols marcados no ano passado.
- Pablo Vegetti: 27 gols em 65 jogos
- Rayan: 20 gols em 58 jogos
- Philippe Coutinho: 11 gols em 56 jogos
O trio foi determinante para a produção ofensiva em 2025. A saída dos três atletas representa um impacto direto na capacidade de definição da equipe, que ainda busca soluções internas e aposta na adaptação dos reforços para suprir a lacuna.
Tudo sobre
