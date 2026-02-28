Vasco tem a menor eficiência em finalizações do Brasileirão 2026

O Vasco segue enfrentando sérios problemas ofensivos no Brasileirão 2026. Na derrota por 2 a 1 para o Santos, o Cruz-Maltino finalizou 16 vezes e marcou apenas um gol — número acima da média da equipe na competição, mas que novamente evidenciou a baixa eficiência nas conclusões.

Os números do campeonato escancaram a dificuldade vascaína. O time precisa, em média, de 28,3 finalizações para marcar um gol, a pior marca do Brasileirão até aqui. Na sequência aparecem:

Internacional – 24,0

Red Bull Bragantino – 21,7

Athletico Paranaense e Cruzeiro– 14,0

Quando o recorte é apenas de finalizações no alvo, o cenário continua preocupante. O Vasco precisa de 8 chutes no gol para balançar as redes, também o pior índice da competição. Veja os números:

Vasco – 8,0

Red Bull Bragantino – 7,3

Internacional – 6,7

Athletico Paranaense – 4,5

Fluminense – 4,4

Com apenas um gols marcados, o Vasco tem o pior ataque da competição ao lado do Red Bull Bragantino e amarga a última colocação na tabela.

Impacto das saídas no setor ofensivo do Vasco

A queda de rendimento ofensivo não acontece por acaso. A temporada 2026 marca uma mudança profunda no ataque vascaíno. O clube perdeu seus três principais artilheiros de 2025, responsáveis por 61,7% dos gols marcados no ano passado.

Pablo Vegetti: 27 gols em 65 jogos Rayan: 20 gols em 58 jogos Philippe Coutinho: 11 gols em 56 jogos

Rayan, Vegetti e Coutinho conversam na partida entre Vasco e Fluminense pela Copa do Brasil 2025 (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press)

O trio foi determinante para a produção ofensiva em 2025. A saída dos três atletas representa um impacto direto na capacidade de definição da equipe, que ainda busca soluções internas e aposta na adaptação dos reforços para suprir a lacuna.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.




