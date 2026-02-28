Fluminense e Vasco se unem em apoio às vítimas de enchente em Minas Gerais

Em campo, Fluminense e Vasco protagonizam uma grande rivalidade, mas fora dele, se unem por causas importantes. No confronto deste domingo (1/3), às 18h, pelo Campeonato Carioca, os rivais promoverão uma ação conjunta em apoio às vítimas das enchentes em Minas Gerais.

No clássico que decide o primeiro finalista do estadual, as equipes entrarão em campo com um patch especial com a frase "Juntos por Minas Gerais", além de disponibilizarem pontos de arrecadação de doações nos acessos do Maracanã, palco da semifinal.

Tricolores e vascaínos que quiserem doar, podem fazê-lo com alimentos não perecíveis, roupas, água, ração para animais e itens de higiene pessoal. Aqueles que preferirem, podem também doar em dinheiro para a Cruz Vermelha, na chave pix "[email protected]".

A região vem sofrendo com as fortes chuvas desde segunda-feira (23) e já foram confirmadas mais de 60 mortes. A ação conjunta tem apoio do Sesc Mesa Brasil, maior rede privada de bancos de alimentos da América Latina, responsável pelo transporte das doações às cidades afetadas.

Fluminense e Vasco no jogo de ida da semifinal do Carioca (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Fluminense e Vasco decidem a vaga na final do Carioca

Neste domingo, às 18h, Fluminense e Vasco entram em campo no Maracanã para definir o primeiro finalista do Carioca. O Tricolor tem a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, com gol de Kevin Serna. Relembre os melhores momentos:

