Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+. ➡️Clique aqui para assistir ao jogo

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Ficha do jogo FLU CIR LIBERTADORES 2ª Rodada da fase de grupos Data e Hora Quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Jhon Ospina (COL) Assistentes Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL) Var Franklin Congo (EQU) Onde assistir

O Tricolor busca a primeira vitória após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia. Já a equipe argentina chega embalada após vencer o Bolívar por 1 a 0 e liderar o Grupo C.

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Líder do seu grupo no Campeonato Argentino e vencedor na estreia continental, o Independiente de Mendoza chega ao Rio de Janeiro com cinco vitórias nos últimos cinco jogos. O argentinos não sabem o que é uma derrota há mais de um mês. Neste sábado (11), venceram o Argentinos Juniors 3 a 1.

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O Tricolor vem de três jogos sem vitória, mas tem Maracanã como trunfo na Libertadores ao seu lado. A última derrota no estádio pela competição aconteceu em 2021, quando foi superado pelo Junior Barranquilla por 2 a 1. Desde então, o clube acumulou 12 vitórias e três empates.

Histórico do confronto

Fluminense e Independiente Rivadavia nunca se enfrentaram em competições oficiais. O duelo desta fase de grupos marca o primeiro encontro entre os clubes na história.

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Confira as informações do jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Libertadores – 2ª rodada

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)

🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)

🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Savarino; Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy.

(Técnico: Luis Zubeldía)

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Bolcato; Bonifacio, Studer, Osella e Elordi; Villa, Florentín, Fernández e Sartori; Arce e Bucca (Gómez).

(Técnico: Alfredo Berti)

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Zubeldía no campo em La Guaira x Fluminense pela Libertadores (Foto: Juan BARRETO / AFP)



