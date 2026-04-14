Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Tricolor recebe argentinos no Maracanã pela segunda rodada da competição
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Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O duelo, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, terá transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+. ➡️Clique aqui para assistir ao jogo
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Ficha do jogo
O Tricolor busca a primeira vitória após empatar sem gols com o Deportivo La Guaira na estreia. Já a equipe argentina chega embalada após vencer o Bolívar por 1 a 0 e liderar o Grupo C.
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Líder do seu grupo no Campeonato Argentino e vencedor na estreia continental, o Independiente de Mendoza chega ao Rio de Janeiro com cinco vitórias nos últimos cinco jogos. O argentinos não sabem o que é uma derrota há mais de um mês. Neste sábado (11), venceram o Argentinos Juniors 3 a 1.
O Tricolor vem de três jogos sem vitória, mas tem Maracanã como trunfo na Libertadores ao seu lado. A última derrota no estádio pela competição aconteceu em 2021, quando foi superado pelo Junior Barranquilla por 2 a 1. Desde então, o clube acumulou 12 vitórias e três empates.
Histórico do confronto
Fluminense e Independiente Rivadavia nunca se enfrentaram em competições oficiais. O duelo desta fase de grupos marca o primeiro encontro entre os clubes na história.
Confira as informações do jogo entre Fluminense x Independiente Rivadavia
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Libertadores – 2ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo, ESPN e Disney+
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jhon Ospina (COL)
🚩 Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco (COL)
🖥️ VAR: Franklin Congo (EQU)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Savarino; Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy.
(Técnico: Luis Zubeldía)
INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Bolcato; Bonifacio, Studer, Osella e Elordi; Villa, Florentín, Fernández e Sartori; Arce e Bucca (Gómez).
(Técnico: Alfredo Berti)
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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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