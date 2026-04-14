Thiago Silva virou assunto na Europa, no último domingo (12), depois da derrota do Chelsea para o Manchester City por 3 a 0. O duelo válido pela Premier League deixou torcedores dos Blues com saudade da consistência defensiva que o "Monstro" trazia para as equipes.

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Aos 41 anos, Thiago Silva tem jogado com regularidade no Porto e é cotado para disputar a Copa do Mundo de 2026. Com as falhas defensivas da dupla de zaga do Chelsea, o debate sobre a ausência do zagueiro brasileiro se instaurou nas redes sociais.

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Para muitos torcedores, o gigante bilionário da Europa não conseguiu achar uma reposição à altura de Thiago Silva desde a sua saída em 2024, quando retornou ao Fluminense. Veja os comentários abaixo:

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Thiago Silva em ação pelo Chelsea (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

Veja comentários sobre Thiago Silva

Tradução sobre o brasileiro: Você realmente disse dominância aérea quando eu sempre o vejo como um observador. Ele observa muitas bolas aéreas passarem por ele que levam a gols. Ele não é padrão Chelsea de jeito nenhum porque não oferece essa presença de Thiago Silva ou mesmo Rudiger. Rudiger disputava cada bola individualmente.

Tradução sobre o zagueiro: Acho que o Chelsea está faltando experiência, a política deles de comprar jogadores com menos de 22 anos claramente não funciona, sentindo falta de alguém como Thiago Silva.

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Tradução sobre o zagueiro: Tuchel já tinha muito mais experiência do que o Rosenior, Tuchel veio do PSG depois de levá-los à final da Liga dos Campeões, Tuchel entrou em um time do Chelsea que tinha Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, Christensen, James, Chilwell, Kanté, Jorginho, Kovačić.

Tradução: Acho que é o problema com os jogadores dessa geração, eles não têm paixão pelo clube que paga eles, olha o Thiago Silva, ele só joga no Chelsea há menos de 5 temporadas, mas age como se estivesse aqui desde a base.

Tradução: Chelsea pensou, eles carecem de liderança real e a linha de defesa carece de experiência! Eles nunca realmente substituíram Thiago Silva, olhando para trás ele era tão importante para eles.

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