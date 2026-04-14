O Fluminense entra em campo pela Libertadores nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília) contra o Independiente Rivadavia, pela segunda rodada da fase de grupos. Para o duelo, o Fluminense terá o desfalque de Lucho Acosta, lesionado. A escolha pelo substituto parece simples: Savarino ou Ganso. Mas essa decisão pode trazer problemas para Zubeldía.

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Lucho Acosta teve lesão confirmada no ligamento colateral lateral do joelho direita após lance em Fluminense x Flamengo. O jogador passará por tratamento sem cirurgia e desfalca o Tricolor por aproximadamente um mês.

O susbtituto natural, apontado pelo próprio Zubeldía em coletivas ao longo da temporada, é Savarino. Por característica, o venezuelano é o jogador do elenco que mais se aproxima do que Lucho entrega ao time.

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O meia, porém, foi titular na maioria das últimas partidas, o que fez com que Serna fosse uma das opções na reserva. Nesse cenário, os dois seriam titulares, o que deixaria o banco vazio. Soteldo, outra alternativa mais utilizada pelos lados, é dúvida para o duelo. O compatriota de Savarino ficou de fora do Fla-Flu por dores na coxa esquerda.

Caso Ganso seja o escolhido, o banco fica mais completo. Savarino ou Serna podem ser opções, com o meia sendo capaz de cumprir mais de uma função entrando no decorrer do jogo. A disponibilidade de Soteldo para a partida deve ser decisiva.

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Escalação do Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Savarino; Serna (Ganso), Canobbio e John Kennedy.

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Mudança de esquema: Bernal ou Castillo

Zubeldía pode ainda optar por mudar de esquema. Nesse caso, Savarino deve ser um dos escolhido para as pontas. O venezuelano teria o dever de ser um atacante que ajuda na organização e criação.

A alteração na formação pode ser com um volante a mais ao lado de Hércules e Martinelli. Bernal, recuperado de lesão, pode ser um nome para dar mais liberdade para os outros dois volantes titulares pisarem na área. A outra opção é utilizar Castillo ao lado de John Kennedy. O argentino é um atacante mais de área, enquanto JK sai mais para tabelas e corridas nas costas da defesa. Os dois poderiam atuar juntos.

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