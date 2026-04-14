Maracanã é trunfo histórico do Fluminense na Libertadores; veja números

O Fluminense estreia no Maracanã pela Libertadores nesta quarta-feira (15), contra o Independiente Rivadavia, pela segunda rodada da fase de grupos. O Tricolor tem como um dos principais trunfos recentes do clube o desempenho como mandante na competição. Empurrado pela torcida, o Tricolor tenta ampliar uma invencibilidade cinco anos jogando em casa pelo torneio.

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➡️Acosta tem lesão ligamentar em Fluminense x Flamengo e fica fora por até um mês

A última derrota do Fluminense no Maracanã pela Libertadores aconteceu em 2021, quando foi superado pelo Junior Barranquilla por 2 a 1, ainda na fase de grupos. Desde então, o clube construiu uma sequência sólida dentro de seus domínios. São 15 partidas disputadas, 12 vitórias e três empates. O período inclui a campanha histórica do título em 2023, quando o time superou Olimpia, Argentinos Juniors, Internacional e Boca Juniors na final.

Considerando participações entre 1971 e 2024, o Fluminense soma 31 jogos como mandante na Libertadores, com 20 vitórias, sete empates e apenas quatro derrotas. O aproveitamento de 72% evidencia a consistência do clube atuando no Maracanã, além de um saldo positivo expressivo de 59 gols marcados contra 28 sofridos.

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A presença da torcida é fator determinante nesse cenário. Nos jogos com público pela competição continental, o Tricolor registra média de 46.391 torcedores no Maracanã, número que ajuda a explicar o desempenho consistente ao longo dos anos.

Apesar da força em casa, o momento recente da equipe de Zubeldía pede atenção. O time não vence há três partidas. Após o clássico, o treinador reconheceu o desempenho abaixo, principalmente no primeiro tempo, mas destacou a necessidade de resposta imediata na competição continental. Com o empate na primeira rodada, a estreia no Maracanã ganha peso ainda maior na briga pela primeira posição do grupo.

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Maracanã na final da Libertadores 2023 entre Fluminense e Boca Juniors (Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

Fluminense tem desfalque de peso

Para o duelo, o Fluminense terá um desfalque importante: Lucho Acosta, lesionado, está fora. A tendência é que Savarino inicie entre os titulares, com Ganso como alternativa para o setor ofensivo. O meia argentino passará por tratamento sem cirurgia no joelho esquerdo e desfalca o Tricolor por aproximadamente um mês.

Do outro lado, o Independiente Rivadavia chega embalado, com a melhor campanha do Campeonato Argentino. O time venceu os últimos cinco jogos que disputou, incluindo a estreia na Libertadores.

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