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Fluminense x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Tricolor volta a campo após a Data Fifa e recebe o Coxa no Maracanã pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 20:33
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Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Coritiba
Onde assistir ao vivo a partida entre Fluminense e Coritiba pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Fluminense e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere. Clique aqui para assistir ao duelo.

Ficha do jogo

Fluminense-escudo-onde-assistir
FLU
escudo coritiba
CFC
Brasileirão
29° rodada
Data e Hora
21h30 (Brasília)
Local
Maracanã
Árbitro
Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
Var
Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde assistir

O Tricolor volta a campo depois de 18 dias sem partidas. Antes da pausa para a Data Fifa, a equipe comandada por Marcão venceu o Corinthians por 3 a 1, na Neo Química Arena, e chegou aos 48 pontos, na quarta colocação do Brasileirão.

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Marcão terá três mudanças forçadas em Fluminense x Coritiba. Renê será preservado por conta de dores no tornozelo, enquanto Nonato e Canobbio cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Guilherme Arana, Hércules e Kevin Serna devem receber oportunidades entre os titulares. Ganso também retorna ao time após começar no banco contra o Corinthians.

➡️Emprestados pelo Fluminense, Keno e Lavega desfalcam o Coritiba no Maracanã

O Coritiba chega ao Maracanã para enfrentar o Fluminense com 38 pontos e tenta reagir depois da derrota por 5 a 0 para o Vasco na rodada anterior. Fernando Seabra terá os retornos de Jacy, Tinga e Breno Lopes, mas não poderá contar com Keno e Joaquín Lavega. Os dois pertencem ao Fluminense e estão impedidos por contrato de enfrentar o clube de origem.

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Tudo sobre Fluminense x Coritiba (onde assistir, horário e escalações)

📆 Data: quinta-feira, 8 de outubro de 2026
Horário: 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro, 29ª rodada

👤 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
🟨 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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Provável Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Kevin Serna, Soteldo e Hulk. Técnico: Marcão.

Provável Coritiba: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes, Paulo Roberto (Fabinho) e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

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Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Coritiba
Onde assistir ao vivo a partida entre Fluminense e Coritiba pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)
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