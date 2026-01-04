Fluminense x Água Santa: onde assistir ao vivo a estreia dos Moleques de Xerém na Copinha
Tricolor estreia nesta segunda-feira (5)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense estreia na Copinha nesta segunda-feira (5), às 21h30, contra o Água Santa. A partida será no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Paranaíba-SP e terá transmissão da CazéTV, no Youtube. Clique para assistir ao vivo.
Relacionadas
- Fluminense
Quem são os Moleques de Xerém na pré-temporada do Fluminense
Fluminense04/01/2026
- Fluminense
Elenco do Fluminense para a Copinha mescla estreantes e jogadores de seleção; veja lista
Fluminense30/12/2025
- Fluminense
Artilheiro do Fluminense em 2024 e 2025 vai para terceira Copinha: ‘Superar minha marca’
Fluminense23/12/2025
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Os Moleques de Xerém viajaram no domingo (4), após o último treino no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Entre os 30 inscritos, oito não viajaram pois participam da pré-temporada do time profissional: o lateral Júlio Fidélis, o zagueiro Loiola, o volante Wallace Davi, os meias Naarã Lucas e Riquelme Felipe e os atacantes Keven Samuel, Matheus Reis e Wesley Natã.
O Tricolor chega na competição como segundo maior campeão, tendo cinco títulos. A busca pelo hexacampeonato contará com jogadores com experiência no time profissional, como Vagno e Kelwin. Dos que viajaram, Pablo Henrique é o caçula, enquanto Kauã Velon é o mais velho. Ao todo, o elenco conta com um jogador de 2008 (Loiola), 10 nascidos em 2006, 15 de 2007 e quatro de 2008.
➡️ Confira o guia da Copinha de 2026
Relacionados para a estreia da Copinha:
Goleiros: Antônio Carlos, Gustavo Felix e Murilo
Laterais: Davy, Kaio Borges e Vagno
Zagueiros: Gorgulho, Janderson, Pedro Costa e Rodrigo
Meias: Breno, Fabinho, Gabriel Renan, Oliver, Pablo Henrique e Tavares
Atacantes: Arthur Henrique, Isack Gabriel, Kauã Velon, Kelwin, Palacios e William Lopes
Ficha Técnica:
🏆FLUMINENSE X ÁGUA SANTA - 1ª RODADA DA COPINHA
⚽GRUPO 25
📍Estádio: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP)
⏰Horário: 21h30 (de Brasília)
📺Onde assistir: Cazé TV (clique para assistir ao vivo)
🗣️Arbitragem: Vinicius Diniz de Camargo
🚩Assistentes: Lucas Rodrigues Antonio e Renan da Silva Barbosa
🟨 4º árbitro: Tarciano Jose de Lima
Confira a agenda do Fluminense na Copinha
1ª rodada – 5 de janeiro
🕤 21h30 – Fluminense x Água Santa-SP
📺 CazéTV
2ª rodada – 8 de janeiro
🕟 16h30 – Brasiliense-DF x Fluminense
📺 Xsports
3ª rodada – 11 de janeiro
🕚 11h – Sfera-SP x Fluminense
📺 Record e Xsports
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias