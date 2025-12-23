Artilheiro do Fluminense em 2024 e 2025 vai para terceira Copinha: 'Superar minha marca'

Principal goleador do Fluminense nas últimas temporadas de base, Kelwin inicia 2026 com metas claras. O centroavante de 19 anos vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela terceira vez e chega embalado após liderar a artilharia do clube em 2025, com dez gols no total, quatro deles na própria Copinha. Em 2024, na estreia no torneio, havia marcado duas vezes.

Artilheiro tricolor nas edições que disputou, Kelwin vê a competição como um passo decisivo no último ano de categoria e coloca o título como prioridade máxima.

— Meu principal objetivo é sair de lá campeão. Sei que é um título importante, que significaria muito tanto para o clube quanto para a gente, que está lá jogando. São vários times grandes, todo mundo quer a mesma coisa, e não vai ser fácil. Mas quero superar minha marca. Na Copinha passada, fiz quatro gols. Vou dar meu melhor para marcar mais e, quem sabe, novamente o dobro. Na primeira vez que fui, tinha acabado de subir do Sub-17. Ao decorrer dos anos, aprendi muito com as gerações mais velhas. Agora que tenho a oportunidade de ser o mais velho, espero servir talvez até de espelho para levar experiência aos que estão chegando. Sei o que acontece no dia a dia, o cansaço mental, então tento incentivá-los ao máximo, dar total confiança e ajudar a equipe dentro e fora de campo com conselhos

Além do protagonismo em campo, Kelwin também assume um papel de liderança no elenco. Ele é um dos sete jogadores que podem disputar a Copinha pela terceira vez, grupo que inclui o lateral-direito Júlio Fidelis e o volante Fabinho, ambos de 19 anos, além do goleiro Antônio Carlos, que teve sua primeira experiência no torneio ainda aos 15, quando defendia o Andirá-AC.

A eliminação na edição passada, nos pênaltis, ainda serve de combustível para o elenco tricolor, que caiu diante do São Paulo, que viria a ser campeão, nas oitavas de final.

— A gente aprendeu tanto em 2024 que se saiu bem na Copinha de 2025. O grupo estava muito unido. Foi no detalhe que perdemos nos pênaltis para o campeão São Paulo pelas oitavas de final. Tenho total confiança no time, na comissão técnica e em todos que nos ajudam. Sei que a gente está trabalhando nos mínimos detalhes para ajustar o que faltou, chegar à final e trazer a taça para o Rio de Janeiro.

Também integram o grupo mais experiente o meia Riquelme Felipe, o atacante Matheus Reis e o zagueiro Loiola, único atleta Sub-21 presente na pré-lista de inscritos. Os jogadores iniciam o ano com o profissional na pré-temporada, mas podem se juntar aos jovens que disputam a Copinha, caso o Flu avance na competição.

Kelwin renovou contrato com o Fluminense em julho, com vínculo até o fim de 2027. No clube desde 2019, quando chegou aos 13 anos, o atacante viveu em 2025 um ano marcante, com a estreia entre os profissionais e o título do Torneio OPG Sub-20.

Fluminense na Copinha

A estreia do Tricolor na Copinha acontece no dia 5 de janeiro, contra o Água Santa-SP, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. A partida terá transmissão da CazéTV. Brasiliense-DF e Sfera-SP completam o Grupo 25.

