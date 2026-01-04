O Fluminense se encaminha para o segundo dia de treinos na pré-temporada de 2026, com um grupo formado por muitos jogadores da base. Dos 24 atletas, 16 vieram de Xerém, sendo oito deles inscritos na Copinha, que começa nesta segunda-feira (5) com o confronto contra o Água Santa.

Dentre eles, alguns nomes já são conhecidos pela torcida tricolor, pois já estrearam pelo time profissional. É o caso do zagueiro Loiola, dos laterais Léo Jance e Júlio Fidelis, o meia Wallace Davi, e os atacantes Riquelme Felipe, Wesley Natã e João Lourenço.

Conheça os jogadores da base do Fluminense

Representando a "Esquadrilha 07", geração multicampeã em 2024, estão os atacantes Matheus Reis (17) e Keven Samuel (18). Reis é uma das grandes promessas do Tricolor, tendo chegado em Xerém com 12 anos, em 2019. Com passagem pela Seleção Sub-17, já assinou contrato profissional, tendo vínculo até o final de 2028. Em 2024, durante treino com o time profissional, rompeu o ligamento do joelho e só voltou aos gramados nesta temporada.

Já Keven, chegou ao clube dois anos depois, com 14 anos. Com contrato até dezembro de 2028, foi o artilheiro do Flu no bicampeonato brasileiro sub-17 em 2024.

Um dos caçulas do elenco, Naarã Lucas (17) também é um dos jogadores cercados de expectativa. Chegou ao Fluminense em 2014, com apenas seis anos, pelo futsal. Desde então, foi o camisa 9 da Seleção Brasileira Sub-17 no título sul-americano da categoria em 2025 e, no ano passado, extendeu o vínculo contratual até outubro de 2028.

Com a mesma idade, os goleiros Daniel Bruno e Lucas Emanuel também integram o profissional nesta pré-temporada. O primeiro está em Xerém desde os 9 anos de idade e foi campeão do Brasileirão Sub-17 em 2024. Já o segundo, chegou em 2025, vindo do Atlético-MG.

Keven Samuel em treino do profissional do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Nascido em 2005, o lateral Miguel Sampaio chegou ao Fluminense em 2023 para defender o sub-20 após passagens pela base de Grêmio e Corinthians. Em 2024, assinou contrato profissional até o final de 2026. Da mesma geração, Luis Fernando chegou com 12 anos e é polivalente, tendo atuado como volante, meia e ponta.

Com 20 anos, Agner foi emprestado ao Palmeiras e retornou no final de 2025, já que o Alviverde não quise exercer a opção de compra do jogador. Na base, perdeu espaço por lesões e pela ascenção de Arthur.

Jogadores na pré-temporada

Goleiros: Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga, Lucas e Daniel;

Zagueiros: David Schuindt, Loiola, Igor Rabello e Jemmes;

Laterais: Léo Jance, Júlio Fidelis e Miguel Sampaio;

Meias: Agner, Lezcano, Naarã, Davi Melo, Walace Davi e Luis Fernando;

Atacantes: Riquelme Felipe, Matheus Reis, João Lourenço, Wesley Natã, Keven Samuel, Santi Moreno e Lelê.