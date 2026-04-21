Flamengo eterniza obras de Henfil em pinturas nos muros da Gávea; conheça sua trajetória

O Flamengo deu sequência às pinturas nos muros da Gávea, sede social do clube carioca. O projeto, iniciado no fim do ano passado, ganhou mais três painéis que enaltecem a história e destacam os símbolos do Rubro-Negro, como o urubu. As artes são inspiradas em obras do cartunista, chargista e jornalista Henfil, torcedor do clube, que morreu em 1988.

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Como classifica o próprio Flamengo, Henfil é um pilar importante na conexão do clube com a cultura brasileira. Foi ele, inclusive, quem popularizou a imagem do urubu como mascote rubro-negro. Natural de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, Henrique de Souza Filho tem como um de seus legados a divulgação, por meio de suas obras, e a imortalização da força da torcida flamenguista como uma das grandes potências do clube.

Muro da Gávea (Foto: Divulgação/Flamengo)

As pinturas nos muros da Gávea contaram com a participação de Ivan Cosenza de Sousa, filho de Henfil. Para ele, é uma sensação muito especial acompanhar de perto essa homenagem.

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— Para mim, está sendo algo muito satisfatório. Estou muito contente com esse resgate da obra dele e de tudo o que ele representou para o Flamengo, desde a consolidação do urubu como mascote até a ressignificação do símbolo. Em vez de ser um xingamento, meu pai transformou o urubu em, de fato, o mascote do Flamengo. Ele conseguiu reverter toda aquela visão em relação ao animal, que antes era de depreciação, para o que é hoje: um dos símbolos mais emblemáticos do futebol brasileiro — iniciou Ivan, em entrevista ao Lance!.

Filho de Henfil em frente ao muro da Gávea, sede do Flamengo (Foto: Lance!)

— A paixão que meu pai tinha pelo Flamengo também passava pelo campo político, pela identificação com o povão, com o popular. O trabalho dele refletia essa visão, voltada para a vida do trabalhador. Isso o fez se encantar pelo Flamengo. Ele se encantou por ser um time de massa, ligado à classe trabalhadora, que mobiliza multidões por onde passa. E isso acabou sendo incorporado à obra dele, dando ainda mais força e importância a tudo o que produziu — completou.

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Paixão de Henfil pelo Flamengo foi exaltada por Armando Nogueira

Henfil nunca escondeu e fazia questão de exaltar sua paixão pelo Flamengo. Certa vez, Armando Nogueira, um dos pioneiros do jornalismo brasileiro, destacou a relação entre o rubro-negro e o cartunista.

— Se a política estava na sua pele, o futebol era a sua alma. Henfil tinha verdadeira paixão pela bola e, sobretudo, pelo Flamengo. Era descaradamente Flamengo, e fora do normal, porém na sacrossanta loucura que nos acomete quando somos contaminados pelo brasão do clube do coração — escreveu o jornalista.

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Outras marcas famosas de Henfil

Além do "Urubu" do Flamengo, Henfil também foi responsável por criar outros símbolos do futebol carioca, como o "Bacalhau", do Vasco, o "Pó de Arroz", do Fluminense, e o "Cri-Cri", do Botafogo.

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Combate ao regime militar brasileiro e citação na música "O bêbado e a equilibrista"

Durante sua trajetória na comunicação, Henfil trabalhou em veículos como Jornal dos Sports, Visão, Placar, Jornal do Brasil e O Cruzeiro, entre outros. Além de suas obras voltadas ao esporte, ele também foi um forte crítico do regime militar brasileiro. No auge do período, fundou a revista Fradim, que abordava o tema.

O nome de Henfil, inclusive, foi citado na música "O bêbado e a equilibrista", de João Bosco e Aldir Blanc, eternizada por Elis Regina em 1979. Na canção, o autor menciona "a volta do irmão do Henfil". O trecho faz alusão ao sociólogo Betinho, irmão do cartunista, que esteve exilado de 1971 a 1979, quando retornou ao Brasil.

Meu Brasil que sonha

Com a volta do irmão do Henfil

Com tanta gente que partiu

Num rabo de foguete

Chora a nossa Pátria, mãe gentil

Choram Marias e Clarices

No solo do Brasil

Flamengo busca enaltecer a história do clube nos muros da Gávea

Os muros da sede social do clube, agora, espelham a história do clube. Também ao Lance!, Desiree Reis, gerente de Patrimônio Histórico do Flamengo, detalhou o projeto.

— O Flamengo resolveu homenagear a Nação. Foi um processo que começou no ano passado, na homenagem aos 130 anos do clube, e a gente mergulhou na história. E esse ano a gente tem um desafio maior que é contar essa magia do dia a dia da Nação Rubro-Negra. Então, a gente pensou desde o cotidiano, de você ver o Flamengo em todos os cantos, passando pelo Flamengo na arquibancada, com a torcida que joga junto, e que termina com uma grande homenagem a um dos grandes cartunistas da nossa história, que é o Henfil, do traço de uma Nação, que fala muito sobre essa importância que é o Flamengo e que é a torcida do Flamengo — disse Desiree.

Veja outras imagens do muro da Gávea

Muro da Gávea (Foto: Divulgação/Flamengo)

Muro da Gávea (Foto: Divulgação/Flamengo)