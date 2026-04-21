Pedro deixa atrito com Filipe Luís no passado e exalta início 'fantástico' com Jardim no Flamengo

Pedro vive grande fase no Flamengo, que evolui constantemente sob o trabalho de Leonardo Jardim. O momento do camisa 9 é elogiado tanto pelos torcedores quanto pelo próprio treinador. Antes da chegada do português, porém, o atacante passou por cenários conturbados com Filipe Luís, ex-técnico do clube carioca. O atrito, entretanto, já é coisa do passado.

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Os episódios com Filipe Luís no Flamengo fizeram com que Pedro se reerguesse e desse a volta por cima. Para o atacante, agora, o que ficam são as conquistas obtidas ao lado do também ídolo rubro-negro.

- Esse assunto já passou, eu já dou como encerrado. Eu pude conversar com ele, o chamei para conversar e tirar qualquer tipo de problema, cada um assumir as suas responsabilidades, seus erros, e tudo isso ficou muito bem resolvido. Mas claro que naquele período foi um tempo difícil, onde eu tive que dar a volta por cima, me reerguer dentro do Flamengo. Mas eu já passei por tanta coisa que aquilo foi só mais uma que pude superar, vencer. Graças a Deus está tudo resolvido, desejo sempre o melhor para o Filipe, que tenha sucesso na carreira de treinador, assim como teve como jogador - iniciou Pedro, do Flamengo, em entrevista ao "Ge".

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Pedro ao lado de Filipe Luís em jogo do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Nós conquistamos muitas coisas juntos, títulos, momentos memoráveis como nas vitórias contra Palmeiras, Botafogo, na Libertadores... Quartas e oitavas de final pude fazer gol, na semi eu acabo me machucando. Então tivemos uma era muito vitoriosa aqui juntos, e eu desejo o melhor para ele. Claro, eu não tive meu melhor momento nesse período aqui no Flamengo, mas não tive essa sequência como falei que estou tendo agora, podendo jogar um jogo atrás do outro, jogar 90 minutos... Não tive tanta oportunidade assim, mas sem dúvida serve de amadurecimento e aprendizado. Me fortaleceu ainda mais para poder conquistar tudo que venho conquistando. Espero com o Jardim continuar com essa era vitoriosa - completou o camisa 9.

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Grade fase de Pedro com Jardim no Flamengo

O início do trabalho de Leonardo Jardim no Flamengo vem sendo bastante elogiado pelos jogadores do elenco. Muitos deles, inclusive, apresentaram evolução com o treinador, como foi o caso de Pedro. O centroavante destacou a liberdade que vem tendo em campo sob o comando do técnico.

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- Tem sido um início sensacional do Jardim. Desde quando ele chegou me deu muita liberdade para conversar. Dentro de campo também tem me dado muita liberdade para fazer aquilo que eu seu fazer bem, sair da área, conseguir participar bem do jogo no pivô... Então, é um cara que me deu muita confiança e também tem me dado muita sequência de jogo. Para qualquer jogador é fundamental isso, se sentir confiante - iniciou o atacante.

Leonardo Jardim conversa com Pedro durante jogo entre Flamengo e Independiente Medellín (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Fisicamente também poder estar bem, no seu auge. Não só comigo, mas todo o grupo tem ido muito bem nesse início do Jardim. Ele é um cara que mostra que está muito confiante também, querendo muito ganhar títulos aqui no Flamengo. Então ele tem dado essa liberdade e um cara que cobra muito no dia a dia também. Sem dúvida nenhuma, tem tudo para fechar com títulos esse ano. É tudo que a gente quer e espera, com trabalho e humildade para poder chegar lá - finalizou Pedro.

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Após o jogo contra o Bahia no último domingo, Leonardo Jardim elogiou a evolução de Pedro.

- O Pedro tem evoluído por mérito próprio, mostra competência, números, atitude, capacidade de reação na perda de bola e integra o espírito da equipe de pressionar e recuperar a bola, também retorna para ajudar quando estamos no bloco mais baixo. Hoje até fechou o corredor pelo lado direito quando precisou. Esta solidariedade que ele mostra cria energia positiva para fazer as coisas que melhor sabe: marcar gols e flutuar entrelinhas. O grupo valoriza o comportamento dele - elogiou.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, no Maracanã, para a partida contra o Vitória. A bola rola às 21h30 (de Brasília), pela quinta fase da Copa do Brasil.

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