O Flamengo recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por Ryan Roberto, atacante de 18 anos. O clube carioca não se mostrou favorável a uma negociação nos moldes apresentados pelos europeus. Entretanto, sabe que o cenário pode se complicar, uma vez que o jovem poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de outubro.

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Ryan tem contrato com o Flamengo até março de 2027. Com o receio de perder o atleta de graça nos últimos seis meses de vínculo, a diretoria rubro-negra trabalha para renovar o compromisso entre as partes. Até o momento, não há acordo. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pela reportagem do Lance!.

Outro clube do futebol europeu também tem interesse em Ryan Roberto, do Flamengo

Além do Shakhtar Donetsk, o CSKA, da Rússia, também acompanha a situação de Ryan Roberto no Flamengo. Os russos, inclusive, estudam a possibilidade de cobrir a oferta do clube ucraniano.

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Ryan Roberto em campo pelo Flamengo (Foto: Divulgação/Flamengo)

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O que pensam as partes sobre uma saída do jogador para a Europa?

Internamente, o Flamengo entende que a prioridade é a renovação contratual do jovem. O estafe do jogador também pensa dessa forma, mas avalia que o atacante precisa ganhar mais minutagem em campo, algo que dificilmente acontecerá em um futuro próximo, devido às opções que o técnico Leonardo Jardim possui no setor ofensivo.

Assim, caso o atleta não receba essa oportunidade no profissional, uma transferência passaria a ser bem avaliada pelo estafe de Ryan.

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Números de Ryan Roberto pelo Flamengo

Ryan estreou no profissional do Flamengo neste ano, no início da participação do time no Campeonato Carioca. Em 2025, ele marcou 22 gols em 37 jogos. Já na atual temporada, soma seis gols e duas assistências na equipe sub-20, sendo peça importante na campanha até a final da Libertadores da categoria.

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