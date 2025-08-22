Com o favoritismo todo ao lado do Flamengo, o Vitória vai tentar surpreender os cariocas a partir das 21h desta segunda-feira (horário de Brasília), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. De olho em uma reação no campeonato, o Rubro-Negro baiano ao menos tem dois jogadores importantes que voltam de suspensão para este confronto.

Titulares do time de Fábio Carille, o volante Ronald e o zagueiro Zé Marcos cumpriram suspensão no empate frustrante contra o Juventude no último sábado e estão disponíveis para enfrentar o Flamengo.

Ex-jogador do Juventude, Zé Marcos chegou ao Vitória nesta temporada e se firmou como dono de uma das vagas na defesa ao lado de Lucas Halter. Desde a partida contra o Santos, pela 10ª rodada do Brasileirão, ele assumiu a titularidade, ainda sob o comando de Thiago Carpini, e não largou mais. São, ao todo, 29 jogos com a camisa vermelha e preta, 28 no onze inicial.

Já Ronald tem mais partidas pelo Vitória, com 36 no total (29 como titular), e também se tornou peça fundamental para Carille, principalmente na ausência de Matheuzinho. Desde abril, inclusive, o camisa 8 aparece com frequência no time titular e deve ser um componente fundamental diante do líder do Brasileirão.

Por outro lado, o Vitória tem a ausência de Neris, substituto de Zé Marcos contra o Juventude, já que o zagueiro foi expulso no segundo tempo.

Vitória com lesionados

Além dos atletas que estavam suspensos, resta aguardar para ver as condições de jogo dos jogadores que passaram a semana no departamento médico, como Matheuzinho, Willian Oliveira, Baralhas, Raúl Cáceres, Claudinho e Romarinho.

— Eu já falei isso em outras coletivas, precisamos melhorar nossa parte física. Nosso departamento médico está lotado também por isso, são jogos desgastantes e na reta final o corpo não está preparado, aí sente as lesões — destacou Carille depois do empate contra o Juventude.