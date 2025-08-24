Imprensa espanhola repercute vitória do Flamengo sobre Barcelona: ‘Crueldade’

A derrota do Barcelona nos pênaltis que deu o título do Mundial Sub-20 ao Flamengo repercutiu negativamente para a imprensa espanhola, que encarou o vice-campeonato em tom de lamentação. Em um jogo tenso e cheio de emoção, o clube rubro-negro se tornou bicampeão da competição em uma disputa de pênaltis calorosa depois de um 2 a 2 frenético em pleno Maracanã, diante de 45 mil torcedores. Léo Nannetti, goleiro do time carioca, foi o grande herói.

Depois da partida, diversos veículos de mídia da Espanha comentaram sobre a eliminação do Barça. O jornal "As" descreveu a partida com um final emocionante e "inacreditável". O time catalão chegou a se colocar a frente no placar por 2 a 1, sofreu o empate e perdeu nos pênaltis.

— Barça sucumbe no Maracanã! Veja a crueldade com que o Barça perdeu a Copa Intercontinental no Maracanã aos 97 minutos: inacreditável... — escreveu o jornal "As" em publicações.

"As" repercute derrota do Barcelona para o Flamengo no Mundial Sub-20 (Foto: Reprodução)

Na disputa por pênaltis, o Rubro-negro fez 6 a 5 e sagrou-se campeão, conquistando seu segundo título do intercontinental. O primeiro aconteceu em 2024, sobre o Olympiacos, da Grécia. Outros diários que repercutiram a partida foi o "Sport" e o "Mundo Deportivo", da Catalunha.

— O Juvenil não merecia tal crueldade. Cheio de baixas, o Barcelona teve que tocar um Maracanazo que teria entrado na história não só do futebol de base e La Masia, mas da entidade. Não foi desta vez. Uma pena infinita — escreveu o "Sport".

— Um gol no final e pênaltis deixam o Barça Sub-20 sem a Copa Intercontinental. Em um fim de jogo de altíssima voltagem emocional no mítico Maracanã — escreveu o Mundo Deportivo.

"Mundo Deportivo" repercute derrota do Barcelona para o Flamengo no Mundial Sub-20 (Foto: Reprodução)

Como foi o jogo entre Barcelona e Flamengo pelo Mundial Sub-20

✍️ Texto: Izabella Gianola

Flamengo x Barcelona no Mundial foi uma decisão eletrizante para os amantes de futebol. O Flamengo iniciou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 10 minutos. Lorran aproveitou erro na saída de bola de Farré, recuperou a posse e, após jogada que contou com Matheus Gonçalves, finalizou para marcar. Pouco depois, Joshua quase ampliou, mas parou em boa defesa de Aller. Nos instantes finais da etapa, porém, o Barcelona reagiu, pressionou com mais força e levou perigo, com Virgili acertando a trave de Léo Nannetti.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a pressão e passou a criar mais chances, enquanto o Flamengo buscava responder nos contra-ataques. Aos 25 minutos, a insistência dos espanhóis deu resultado: Virgili, que já vinha levando perigo, aproveitou falha da defesa rubro-negra e empatou a partida. Pouco depois, aos 30 minutos, foi divulgado o público recorde do Mundial Sub-20: 45.656 torcedores no Maracanã.

Nos minutos finais, o Barcelona virou a partida em cobrança de escanteio, com Cortés colocando os espanhóis em vantagem. Mas a resposta do Flamengo foi imediata: no lance seguinte, Iago apareceu de cabeça e deixou tudo igual novamente, mantendo o time vivo no jogo. A decisão ficou nas penalidades.

Em uma disputa de pênaltis emocionante, Carbone bateu o último, e gelado, foi nas redes. Flamengo campeão mundial outra vez.

