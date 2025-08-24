Sem espaço no profissional do Flamengo, Iago é destaque em título do Mundial Sub-20
Zagueiro teve momentos decisivos no confronto contra o Barcelona
O Flamengo conquistou o bicampeonato do Mundial de Clubes Sub-20 neste sábado (23), ao derrotar, nos pênaltis, o Barcelona no Maracanã. Um dos grandes nomes desse título foi o zagueiro Iago, capitão do time. Sem espaço no time principal, de Filipe Luís, o xerife rubro-negro chamou a responsabilidade na base e mostrou muita personalidade.
Com confiança e precisão na marcação, Iago teve uma atuação sólida contra o time espanhol. Mas, se já não bastasse o seu desempenho de ofício, também foi o responsável pelo gol de empate que levou a decisão para os pênaltis.
Como foi o gol de Iago
O gol de Iago saiu aos 51 minutos do segundo tempo. Em cruzamento de trás do meio-campo, o zagueiro, de longe do gol, encobriu o goleiro do Barcelona, que não teve o que fazer.
Gol “gelado” nos pênaltis
Iago bateu a segunda cobrança do Flamengo. Com rara categoria, chutou de cavadinha, deslocando Eder Aller. Na comemoração, ele fez o mesmo gesto imortalizado por Palmer, do Chelsea.
Iago sem espaço no profissional do Flamengo
Um dos grandes nomes do Flamengo na base, Iago não tem espaço no profissional. Atualmente, ele está atrás de nomes como Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Cleiton e João Victor.
Recentemente, o Bahia formalizou uma proposta por Iago. A reportagem do Lance! apurou que o Flamengo, no entanto, deixou claro que não negociaria o jogador. A expectativa, agora, dos torcedores, é que o zagueiro apareça cada vez mais no profissional.
