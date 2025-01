Gregg Popovich vai voltar à NBA? Dirigente do Spurs fala sobre situação do treinador

Um possível retorno de Gregg Popovich à NBA pode não acontecer. O técnico do San Antonio Spurs está afastado desde novembro após sofrer um “derrame cerebral leve” e, apesar das expectativas, ainda não voltou a comandar a franquia do Texas. O diretor de operações, RC Buford, afirmou que não há um prazo exato para que Popovich retorne as funções.

O dirigente, apesar de ter deixado em aberto se o treinador um dia estará novamente a frente do Spurs, destacou que a evolução do profissional é boa e que ele segue em recuperação.

“Gregg, antes de tudo, segue melhorando a cada dia. Há um quadro de evolução bem positiva. Mas eu acho que não temos ninguém que possa definir ao certo quando ele pode voltar. Prever esse prazo de retorno é um reflexo do ritmo da sua recuperação. Então, é muito difícil especular qualquer coisa nesse momento”, disse Buford.

O dirigente também revelou que acompanha o técnico frequentemente e que há conversas sobre o momento atual da equipe e como o desempenho pode melhorar nesta temporada da NBA.

“Eu vejo Gregg o tempo inteiro. As nossas conversas, por isso, sempre giram em torno de questões para tentar melhorar o time e analisar as minhas decisões como diretor. Falamos sobre o que aconteceu na partida anterior, por exemplo. E é claro que a gente também olha para frente e projetamos os próximos passos da equipe”, acrescentou.

Desde Popovich se ausentou, o San Antonio Spurs teve o comando do auxiliar técnico Mitch Johnson. A tendência é que o assistente siga no cargo enquanto o experiente treinador continuar a sua recuperação.