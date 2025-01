A NBA anunciou, na quinta-feira (22), os titulares do All-Star Game de 2025, que acontecerá em San Francisco. A liga divulgou cinco nomes da Conferência Leste e da Oeste. Entre os escolhidos, o destaque ficou para LeBron James que, aos 40 anos, estará no quinteto titular mais uma vez.

Miami Heat suspende Jimmy Butler mais uma vez e saída pode ser antecipada

Além do ídolo do Los Angeles Lakers, outros astros também garantiram presença no jogo. É o caso de Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Nikola Jokic, do Denver Nuggets. A votação ocorreu entre os dias 19 de dezembro e 20 de janeiro e contou com a participação jornalistas, jogadores e fãs da NBA.

No Oeste, o quinteto escolhido foi: Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James e Nikola Jokic. Já na Conferência Leste, Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum e Karl-Anthony Towns foram os mais votados.

Como será o formato do All-Star Game de 2025 da NBA?

O evento será no formato de um mini torneio, composto por quatro equipes, disputado em três jogos. Dois times se enfrentarão em uma semifinal (Jogo 1), enquanto as outras estarão frente a frente em outra semifinal (Jogo 2). Os vencedores desses confrontos, medirão forças na grande decisão (Jogo 3). Em todas as partidas, o vencedor será a primeira equipe a atingir 40 pontos ou mais.

O All-Star Game de 2025 da NBA será realizado em San Francisco (Foto: Divulgação/NBA)

Cada time terá oito jogadores e será apadrinhada por um ex-jogador da NBA. OS 24 atletas serão divididos e escalados por Shaquille O'Neal, Charles Barkley e Kenny Smith — as escolhas acontecerão no dia 6 de fevereiro no NBA All-Star Draft.

Além dos times escolhidos pelos ex-astros, o quarto time sairá do torneio "Castrol Rising Star", que juntará os melhores jogadores no primeiro ou segundo ano de NBA e outros destaques da G-League. Lenda da WNBA, Candace Parker será a treinadora desta equie.

Mais um recorde para LeBron James

Este será o 21º All-Star Game do King na carreira, de forma consecutiva. LeBron James, que já era o atleta com mais aparições no evento, agora chegou a marca de ser o primeiro jogador a participar do torneio com 40 anos.

LeBron James comemora cesta no jogo entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, pela NBA (Foto: Jessie Alcheh/AFP)

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kareem Abdul-Jabbar é o segundo astro com mais participações: 19. Completando o pódio, Kobe Bryant fica em terceiro, com 18 aparições.

O NBA All-Star Game de 2025 acontecerá no final de semana do dia 16 de fevereiro, no Chase Center, em San Francisco.