Atual comissário da NBA, Adam Silver anunciou em Paris, nesta quinta-feira (23), os planos para explorar a criação de uma liga de basquete na Europa operada pela entidade norte-americana. Segundo a "ESPN", este anúncio ocorreu durante um evento que também celebrou a ascensão do francês Victor Wembanyama, uma nova estrela europeia do basquete. Em busca de novos caminhos pelo mundo, o grupo planeja expandir ainda mais sua rede, para aproveitar não somente possíveis jovens talentos, como o potencial comercial do continente europeu.

Adam Silver destacou a percepção de que a Euroleague, o principal campeonato da região fundado em 1958, não está aproveitando plenamente o potencial comercial do esporte no continente. O comissário da NBA ressaltou a capacidade da Europa em produzir talentos de basquete de alto nível, como dois entre os MVPs que dominam desde 2018, mas observou que o crescimento comercial do esporte não tem acompanhado esse desenvolvimento.

- Embora a Europa continue a desenvolver alguns dos melhores jogadores do mundo — muitos dos nossos MVPs mais recentes, é claro, são europeus — achamos que a oportunidade comercial não acompanhou o crescimento do jogo - comentou Silver.

Vale destacar que o atual MVP da NBA, o pivô Nikola Jokić, nasceu na Sérvia, país da Europa, e está na luta para levar o quarto título de melhor jogador da temporada regular pelo segundo ano consecutivo. Antes dele, por dois anos seguidos - entre as temporadas de 2018/19 e 2019/20 -, o prêmio foi entregue para outro craque europeu: o ala-pivô Giannis Antetokounmpo, da Grécia.

- O que fazemos na NBA é administrar ligas. Então operamos cinco ligas diferentes e achamos que é uma competência que temos. E então estamos olhando bem de perto para ver se há uma oportunidade de profissionalizar o jogo para outro nível aqui para criar uma oportunidade comercial maior - completou o dirigente.

Na entrevista, Silver destacou a experiência da NBA com a WNBA, Basketball Africa League, G-League, a liga de videogame 2K, além da própria liga norte-americana de basquete. Assim, a proposta visa profissionalizar ainda mais a modalidade na Europa, além de visar o desenvolvimento de maiores acordos comerciais.

A iniciativa da NBA enfrenta desafios, que incluem convencer os 30 proprietários de equipes da NBA, os quais expressaram dúvidas e incertezas sobre o plano. Apesar de outras ligas operadas pelo grupo norte-americano não terem sido rotineiramente lucrativas, acredita-se que uma nova liga europeia poderia gerar receita significativa por meio de direitos de mídia e taxas de expansão.

Executivos de alto nível da NBA já estão em Paris para reuniões estratégicas, buscando engajar potenciais equipes, parceiros de mídia e patrocinadores na Europa. Além disso, a entidade norte-americana explora a possibilidade de envolver grandes clubes de futebol europeus na criação de equipes de basquete para a nova liga. "As reuniões com possíveis parceiros têm sido muito positivas", enfatizou Silver, quem destacou que o objetivo não é competir com outras organizações, mas sim aproveitar um potencial financeiro no Velho Mundo.

