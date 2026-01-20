Andrew não fará a estreia pelo Flamengo no clássico contra o Vasco, marcado para esta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. A chegada da documentação do jogador aconteceu nesta terça-feira (20), feriado no Rio de Janeiro, e inviabilizou a inscrição dentro do prazo exigido pela Ferj.

continua após a publicidade

➡️ 'O presidente não quer ter pessoas com deficiência no Flamengo', diz atleta

O regulamento do estadual determina que os atletas estejam regularizados até o penúltimo dia útil anterior à rodada e sem pendências no sistema até o último dia útil antes da partida. Caso o nome de Andrew seja publicado no Boletim Informativo de Registro da Ferj até quinta-feira (22), o goleiro ficará apto para atuar no duelo contra o Fluminense, no domingo (25).

Depois de escalar o time sub-20 nas três primeiras rodadas, o Flamengo deve recorrer a atletas do elenco profissional diante do Vasco. A equipe ocupa a última posição do Grupo B e convive com a zona de risco do campeonato. O desempenho levou o clube a rever o planejamento inicial da pré-temporada e avaliar a antecipação de jogadores. A definição dos titulares será feita após o treino desta terça-feira (20), mas o novo goleiro era um dos cotados para reforçar o time alternativo.

continua após a publicidade

+ Aposte em partidas do Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Andrew estava no Gil Vicente, de Portugal, e entrou em campo pela última vez no dia 2 de janeiro, na partida contra o Sporting. O confronto foi acompanhado das arquibancadas por Filipe Luís e José Boto. Atualmente, o Flamengo conta com Rossi e Dyogo Alves como opções para o gol no elenco principal.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Andrew em treino do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.