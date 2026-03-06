Botafogo x Bangu: onde assistir, horário e prováveis escalações pela final da Taça Rio
Equipes se enfrentam neste sábado (7), às 18h, no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Bangu se enfrentam neste sábado (7), no Estádio Nilton Santos, às 18h (de Brasília), pela final da Taça Rio. A partida terá transmissão do Premiere no pay-per-view. Clique aqui para assistir a Botafogo x Bangu:
Para o Glorioso, a partida, ainda que valendo troféu, tem pouco apelo. Pensando nisso e de olho em duelo importante no meio de semana, o técnico Martín Anselmi deve levar a campo equipe alternativa para preservar com foco na decisão com o Barcelona-EQU, na terça-feira (10), no Nilton Santos, por vaga na fase de grupos da Libertadores.
Ficha do jogo
O Botafogo, que caiu para o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca, chegou à final da Taça Rio após eliminar o Boavista em dois jogos. Na ida, em Bacaxá, vitória por 2 a 0. Já na volta, no Nilton Santos, empate se gols.
Para o Bangu, o título da Taça Rio vale uma vaga na Copa Sul-Sudeste e apagar a mancha recente. O clube vive momento de reconstrução após rebaixamento para a Série A2 do Estadual em 2025 — com acesso conquistado no segundo semestre — e, com a atual campanha, garantiu vaga na Copa do Brasil e no Brasileirão Série D em 2027. A motivação é total por parte dos comandados de Flávio Tinoco.
A final da Taça Rio será apitada pelo árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz, que terá Raphael Carlos de Almeida e Thiago Rosa Espósito como auxiliares. Maurício Machado Júnior foi o quarto árbitro escalado, enquanto o VAR será de responsabilidade de Philip Georg Bennett.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BANGU
TAÇA RIO - FINAL
📆 Data e horário: sábado, 7 de março de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz
🚩 Assistentes: Raphael Carlos de Almeida e Thiago Rosa Espósito
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO: Raul, Kadu, Ythallo, Justino e Gabriel Abdias; Edenilson, Arthur Novaes e Caio Valle; Joaquín Correa, Arthur e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.
BANGU: Bruno Rodrigues, Dudu, Gilberto, Kadu e Ricardo Sena; Dioguinho, Pedri China e Walber; Luizinho, Lucas Sibito e PK. Técnico: Tinoco.
