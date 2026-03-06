Com Rayssa Leal e outros brasileiros, São Paulo recebe as quartas de final do Mundial de Skate na manhã desta sexta-feira (6). A disputa está prevista para começar a partir das 9h (de Brasília). Apenas os 16 melhores colocados avançam para as semifinais. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe a prova

*EM ATUALIZAÇÃO

Segunda bateria no street feminino também está em ação!

Classificação atualizada ﻿ 1º. Lucie Schoonheere (FRA) - 56.77 9º. Esmeralda Butler (PUR) - 31.76 2º. Paige Heyn (EUA) - 53.60 10º. Jazmin Álvarez (COL) - 30.32 3º. Jibeen Park (COR) - 42.37 11º. Mariia Ozhigova (AIN) - 29.75 4º. Daniela Terol (ESP) - 41.05 12º. Maria Lucia de Campos (BRA) - 28.44 5º. Evie Pritchard (CAN) - 38.60 13º. Morena Dominguez (ARG) - 28.36 6º. Nanfang Dai (SHI) - 35.95 14º. Valentina Krauel (ESP) - 26.21 7º. Keet Oldenbeuving (HOL) - 33.34 15º. Yun Hong (CHI) - 26.04 8º. Liv Neleman (HOL) - 32.62 16º. Natalia Muñoz (ESP) - 25.21

Park Masculino na pista para a segunda bateria!

Classificação atualizada 1º. Pedro Quintas (BRA) - 82.50 9º. Gunjo Shiji (JPN) - 57.82 2º. Thomas Augusto (POR) - 80.86 10º. Noe Montagard (FRA) - 57.14 3º. Kensuke Sasaola (JPN) - 79.61 11º. Valentino Damico (ARG) - 56.82 4º. Rafael Tomé (ITA) - 71.20 12º. Martin Jaque (CHI) - 56.10 5º. Taiyo Amano (JPN) - 66.93 13º. Peio Gonzales (ESP) - 53.50 6º. Eddie Acres (AUS) - 64.51 14º. Elias Nilsen (NOR) - 51.25 7º. Jake Familton (EUA) - 62.07 15º. CJ Hawker (AUS) - 44.07 8º. Tay Cunningham (GBR) - 58.14 16º. Magnus Magiar (ALE) - 42.40

Para além das provas, saiba tudo aqui no Lance!:

Segunda bateria está em aquecimento com o brasileiro Pedro Quintas

Aquecimento da segunda bateria do park nas quartas do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Brasil no Mundial de skate

O Parque Cândido Portinari, em São Paulo, se vai se tornar o epicentro do skate global. Após o cancelamento da edição de 2025 que ocorreria nos Estados Unidos, a World Skate transferiu a sede para o Brasil, marcando a segunda etapa do Mundial após as Olimpíadas de Paris 2024. O evento é estratégico: além do prestígio, ele soma pontos cruciais para o ranking que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

➡️ Após susto, Rayssa Leal volta a treinar no Mundial de Skate

O retrospecto brasileiro é animador. Na última etapa, em Roma, o país dominou o pódio com três ouros: Rayssa Leal (Street), Raicca Ventura (Park) e Augusto Akio (Park). Agora, a "Fadinha" busca o tricampeonato mundial de sua carreira, somando-se aos títulos conquistados em Sharjah (2023) e Roma (2024).

continua após a publicidade

No Street, além de Rayssa, nomes como Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler prometem brigar por medalhas. Já no Park, o time conta com medalhistas e finalistas olímpicos como Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco.

➡️ Raicca Ventura espera disputa 'pesada' para defender título Mundial de Skate

O nível da competição será altíssimo, com a confirmação de todos os atuais campeões olímpicos de Paris 2024: Arisa Trew, Yoshizawa Coco, Keegan Palmer e Yuto Horigome.

continua após a publicidade

Rayssa Leal em ação no SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz / SLS)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Cronograma do Mundial de Skate

Sexta-feira (06/03): Quartas de Final – das 9h às 13h35min.

Sábado (07/03): Semifinal – das 11h35min às 13h30min (Transmissão: Sportv 2).

Domingo (08/03): Grande Final – das 11h15min às 12h20min (Transmissão: TV Globo, Sportv, ge.globo e Globoplay).

A competição em São Paulo segue o formato eliminatório tradicional: das quartas de final avançam 16 competidoras para a semifinal, e apenas as 8 melhores disputam o título no domingo. Prepare a torcida para acompanhar o talento brasileiro de perto!