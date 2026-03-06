AO VIVO: Acompanhe as quartas do Mundial de skate com Rayssa Leal
Evento no Parque Cândido Portinari soma pontos para o ranking de LA-2028
Com Rayssa Leal e outros brasileiros, São Paulo recebe as quartas de final do Mundial de Skate na manhã desta sexta-feira (6). A disputa está prevista para começar a partir das 9h (de Brasília). Apenas os 16 melhores colocados avançam para as semifinais. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.
Acompanhe a prova
*EM ATUALIZAÇÃO
- Segunda bateria no street feminino também está em ação!
|Classificação atualizada
|
1º. Lucie Schoonheere (FRA) - 56.77
9º. Esmeralda Butler (PUR) - 31.76
2º. Paige Heyn (EUA) - 53.60
10º. Jazmin Álvarez (COL) - 30.32
3º. Jibeen Park (COR) - 42.37
11º. Mariia Ozhigova (AIN) - 29.75
4º. Daniela Terol (ESP) - 41.05
12º. Maria Lucia de Campos (BRA) - 28.44
5º. Evie Pritchard (CAN) - 38.60
13º. Morena Dominguez (ARG) - 28.36
6º. Nanfang Dai (SHI) - 35.95
14º. Valentina Krauel (ESP) - 26.21
7º. Keet Oldenbeuving (HOL) - 33.34
15º. Yun Hong (CHI) - 26.04
8º. Liv Neleman (HOL) - 32.62
16º. Natalia Muñoz (ESP) - 25.21
- Park Masculino na pista para a segunda bateria!
|Classificação atualizada
1º. Pedro Quintas (BRA) - 82.50
9º. Gunjo Shiji (JPN) - 57.82
2º. Thomas Augusto (POR) - 80.86
10º. Noe Montagard (FRA) - 57.14
3º. Kensuke Sasaola (JPN) - 79.61
11º. Valentino Damico (ARG) - 56.82
4º. Rafael Tomé (ITA) - 71.20
12º. Martin Jaque (CHI) - 56.10
5º. Taiyo Amano (JPN) - 66.93
13º. Peio Gonzales (ESP) - 53.50
6º. Eddie Acres (AUS) - 64.51
14º. Elias Nilsen (NOR) - 51.25
7º. Jake Familton (EUA) - 62.07
15º. CJ Hawker (AUS) - 44.07
8º. Tay Cunningham (GBR) - 58.14
16º. Magnus Magiar (ALE) - 42.40
- Segunda bateria está em aquecimento com o brasileiro Pedro Quintas
Brasil no Mundial de skate
O Parque Cândido Portinari, em São Paulo, se vai se tornar o epicentro do skate global. Após o cancelamento da edição de 2025 que ocorreria nos Estados Unidos, a World Skate transferiu a sede para o Brasil, marcando a segunda etapa do Mundial após as Olimpíadas de Paris 2024. O evento é estratégico: além do prestígio, ele soma pontos cruciais para o ranking que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
O retrospecto brasileiro é animador. Na última etapa, em Roma, o país dominou o pódio com três ouros: Rayssa Leal (Street), Raicca Ventura (Park) e Augusto Akio (Park). Agora, a "Fadinha" busca o tricampeonato mundial de sua carreira, somando-se aos títulos conquistados em Sharjah (2023) e Roma (2024).
No Street, além de Rayssa, nomes como Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler prometem brigar por medalhas. Já no Park, o time conta com medalhistas e finalistas olímpicos como Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco.
O nível da competição será altíssimo, com a confirmação de todos os atuais campeões olímpicos de Paris 2024: Arisa Trew, Yoshizawa Coco, Keegan Palmer e Yuto Horigome.
Cronograma do Mundial de Skate
Sexta-feira (06/03): Quartas de Final – das 9h às 13h35min.
Sábado (07/03): Semifinal – das 11h35min às 13h30min (Transmissão: Sportv 2).
Domingo (08/03): Grande Final – das 11h15min às 12h20min (Transmissão: TV Globo, Sportv, ge.globo e Globoplay).
A competição em São Paulo segue o formato eliminatório tradicional: das quartas de final avançam 16 competidoras para a semifinal, e apenas as 8 melhores disputam o título no domingo. Prepare a torcida para acompanhar o talento brasileiro de perto!
