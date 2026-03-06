menu hamburguer
AO VIVO: Acompanhe as quartas do Mundial de skate com Rayssa Leal

Evento no Parque Cândido Portinari soma pontos para o ranking de LA-2028

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 06/03/2026
08:30
Atualizado há 6 minutos
Rayssa Leal volta a treinar no Mundial de SKate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
imagem cameraRayssa Leal volta a treinar no Mundial de SKate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)
Com Rayssa Leal e outros brasileiros, São Paulo recebe as quartas de final do Mundial de Skate na manhã desta sexta-feira (6). A disputa está prevista para começar a partir das 9h (de Brasília). Apenas os 16 melhores colocados avançam para as semifinais. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe a prova

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Segunda bateria no street feminino também está em ação!
Classificação atualizada﻿

1º. Lucie Schoonheere (FRA) - 56.77

9º. Esmeralda Butler (PUR) - 31.76

2º. Paige Heyn (EUA) - 53.60

10º. Jazmin Álvarez (COL) - 30.32

3º. Jibeen Park (COR) - 42.37

11º. Mariia Ozhigova (AIN) - 29.75

4º. Daniela Terol (ESP) - 41.05

12º. Maria Lucia de Campos (BRA) - 28.44

5º. Evie Pritchard (CAN) - 38.60

13º. Morena Dominguez (ARG) - 28.36

6º. Nanfang Dai (SHI) - 35.95

14º. Valentina Krauel (ESP) - 26.21

7º. Keet Oldenbeuving (HOL) - 33.34

15º. Yun Hong (CHI) - 26.04

8º. Liv Neleman (HOL) - 32.62

16º. Natalia Muñoz (ESP) - 25.21

  • Park Masculino na pista para a segunda bateria!
Classificação atualizada

1º. Pedro Quintas (BRA) - 82.50

9º. Gunjo Shiji (JPN) - 57.82

2º. Thomas Augusto (POR) - 80.86

10º. Noe Montagard (FRA) - 57.14

3º. Kensuke Sasaola (JPN) - 79.61

11º. Valentino Damico (ARG) - 56.82

4º. Rafael Tomé (ITA) - 71.20

12º. Martin Jaque (CHI) - 56.10

5º. Taiyo Amano (JPN) - 66.93

13º. Peio Gonzales (ESP) - 53.50

6º. Eddie Acres (AUS) - 64.51

14º. Elias Nilsen (NOR) - 51.25

7º. Jake Familton (EUA) - 62.07

15º. CJ Hawker (AUS) - 44.07

8º. Tay Cunningham (GBR) - 58.14

16º. Magnus Magiar (ALE) - 42.40

Para além das provas, saiba tudo aqui no Lance!:

  • Segunda bateria está em aquecimento com o brasileiro Pedro Quintas
Aquecimento da segunda bateria do park nas quartas do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
Aquecimento da segunda bateria do park nas quartas do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Brasil no Mundial de skate

O Parque Cândido Portinari, em São Paulo, se vai se tornar o epicentro do skate global. Após o cancelamento da edição de 2025 que ocorreria nos Estados Unidos, a World Skate transferiu a sede para o Brasil, marcando a segunda etapa do Mundial após as Olimpíadas de Paris 2024. O evento é estratégico: além do prestígio, ele soma pontos cruciais para o ranking que definirá os classificados para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Após susto, Rayssa Leal volta a treinar no Mundial de Skate

O retrospecto brasileiro é animador. Na última etapa, em Roma, o país dominou o pódio com três ouros: Rayssa Leal (Street), Raicca Ventura (Park) e Augusto Akio (Park). Agora, a "Fadinha" busca o tricampeonato mundial de sua carreira, somando-se aos títulos conquistados em Sharjah (2023) e Roma (2024).

No Street, além de Rayssa, nomes como Pâmela Rosa, Gabi Mazetto, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler prometem brigar por medalhas. Já no Park, o time conta com medalhistas e finalistas olímpicos como Augusto Akio, Pedro Barros, Luigi Cini, Raicca Ventura e Isadora Pacheco.

Raicca Ventura espera disputa 'pesada' para defender título Mundial de Skate

O nível da competição será altíssimo, com a confirmação de todos os atuais campeões olímpicos de Paris 2024: Arisa Trew, Yoshizawa Coco, Keegan Palmer e Yuto Horigome.

Rayssa Leal em ação no SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz/SLS)
Rayssa Leal em ação no SLS Super Crown (Foto: Pablo Vaz / SLS)

Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Cronograma do Mundial de Skate

Sexta-feira (06/03): Quartas de Final – das 9h às 13h35min.
Sábado (07/03): Semifinal – das 11h35min às 13h30min (Transmissão: Sportv 2).
Domingo (08/03): Grande Final – das 11h15min às 12h20min (Transmissão: TV Globo, Sportv, ge.globo e Globoplay).

A competição em São Paulo segue o formato eliminatório tradicional: das quartas de final avançam 16 competidoras para a semifinal, e apenas as 8 melhores disputam o título no domingo. Prepare a torcida para acompanhar o talento brasileiro de perto!

circulo com pontos dentroTudo sobre

