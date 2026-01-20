Vasco confirma empréstimo de Sforza para o Talleres
Jogador será cedido ao clube argentino até o final de 2026
O Vasco oficializou a saída do volante Juan Sforza, que foi emprestado ao Talleres, da Argentina, até o final de 2026. O clube argentino é comandado por Carlos Tévez, ex-jogador e ídolo do Boca Juniors, e será o novo destino do atleta na tentativa de retomar protagonismo na carreira.
Contratado no início de 2024 junto ao Newell's Old Boys, Sforza desembarcou em São Januário cercado de expectativa. Considerado uma das principais promessas do futebol argentino à época, o volante foi uma aposta da gestão da 777 Partners, que enxergava no jogador um ativo relevante tanto do ponto de vista esportivo quanto financeiro. Dentro de campo, porém, o desempenho ficou aquém do esperado.
Com a camisa cruzmaltina, Sforza disputou 44 partidas oficiais, marcou um gol e deu uma assistência. Apesar de receber oportunidades em diferentes momentos, o argentino encontrou dificuldades para se adaptar ao ritmo intenso e às características do futebol brasileiro, perdendo espaço no elenco ao longo da temporada.
Em busca de mais minutos, o Vasco optou por emprestar o jogador ao Juventude. A passagem pelo clube gaúcho, no entanto, também não trouxe a evolução esperada. Sforza entrou em campo em apenas oito partidas e não conseguiu se firmar como titular, permanecendo fora dos planos principais.
Agora, no Talleres, o volante terá a chance de retornar ao futebol argentino, em um ambiente mais familiar, e trabalhar sob o comando de Carlos Tévez. Para o Vasco, o empréstimo representa uma tentativa de valorização do atleta e de reavaliação futura, enquanto o clube segue ajustando seu elenco para a sequência da temporada.
