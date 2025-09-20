Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no Maracanã pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro
Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília) no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), com transmissão de TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Flamengo x Vasco: como chegam os times?
O Rubro-Negro vive ótimo momento e não é derrotadp há 10 partidas. Na última quinta-feira (18), a equipe de Filipe Luís venceu o Estudiantes por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. No Campeonato Brasileiro, o time é líder com 50 pontos.
Para o clássico de domingo, a única ausência confirmada no Flamengo é Erick Pulgar. O chileno se recupera de cirurgia no quinto metatarso no pé direito e já faz trabalhos com a fisioterapia em campo. Além dele, Alex Sandro e Jorginho, fora das últimas partidas e dúvidas contra o Estudiantes por lesões musculares, têm chances de jogo, mas devem ser resguardados para o confronto de volta na Argentina. Há, ainda, a possibilidade de outros jogadores serem poupados, visando o jogo de quinta-feira (25).
Por sua vez, o Vasco tenta encontrar equilíbrio sob o comando de Fernando Diniz e vem de empate por 2 a 2 com o Ceará na última rodada do Brasileirão. A equipe soma 23 pontos e ocupa a 15ª colocação na tabela.
O Cruz-Maltino também tem desfalques para o duelo no Maracanã. O zagueiro Lucas Freitas recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Vozão e sumpre suspensão. Ademais, o departamento médico não tráz boas notícias: além de Jair, que passou por cirurgia nesta semana e está oficialmente fora da temporada, Lucas Piton e Tchê Tchê são prováveis ausências. O lateral-esquerdo está praticamente descartado, enquanto o volante será reavaliado até domingo (21).
Ingressos para Flamengo x Vasco
Foram vendidos mais de 50 mil ingressos até sexta-feira (19), dois dias antes Clássico dos Milhões. As entradas para o setores Norte, destinado à torcida do Flamengo, e Leste e Oeste, de torcida mista, estão esgotados. Assim, restam apenas bilhetes para o setor Sul, exclusivo para torcedores do Vasco.
Histórico do confronto
Flamengo e Vasco já se enfrentaram 352 vezes em partidas oficiais. O Rubro-Negro leva vantagem no retrospecto, com 141 vitórias contra 105 do Cruz-Maltino, além de 106 empates. Pelo Campeonato Brasileiro, os dois clubes se enfrentaram em 65 ocasiões. O Fla venceu 24 vezes, o Gigante levou a melhor em 17 partidas, e em outras 24 oportunidades o duelo terminou empatado.
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
24ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro(; Allan, Saúl (De la Cruz) e Arrascaeta; Plata (Luiz Araújo) e Pedro (Bruno Henrique).
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma; Hugo Moura (Paulinho), Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
