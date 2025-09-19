Flamengo x Vasco tem arbitragem definida para duelo pelo Brasileirão

Foi definida a arbitragem do clássico entre Flamengo e Vasco, no domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo, um dos principais da rodada, será comandado por Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS).

Rafael Rodrigo Klein já trabalhou em jogos dos rivais na atual temporada. Pelo lado do Rubro-Negro, apitou o triunfo sobre o Vitória, em Salvador, e sobre o Atlético-MG fora de casa pela Copa do Brasil.

Do outro lado, Klein foi o responsável pela condução de três jogos do Cruz-Maltino em 2025: na primeira rodada do Brasileirão, contra o Santos (no Rio), na sexta, contra o Cruzeiro (fora) e na 12ª contra o São Paulo (fora). Além disso, o gaúcho de Poço das Antas apitou o empate com o CSA (fora) pelas oitavas da Copa do Brasil. Flamengo x Vasco será o 37º jogo do árbitro no ano.

O árbitro será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira (ambos do RS), com Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) de quarto árbitro. O VAR será de responsabilidade Caio Max Augusto Vieira (GO).

Flamengo x Vasco valendo muito

O Flamengo, do técnico Filipe Luís, ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e terá o clássico antes da decisão com o Estudiantes, valendo vaga na semifinal da Libertadores. A tendência é de uma equipe mesclada.

Já o Vasco, de Fernando Diniz, vê a chance de se afastar da zona de rebaixamento buscando engrenar o trabalho. O Gigante da Colina soma apenas 23 pontos, um a mais em relação ao Vitória, que abre o Z-4 do Brasileirão.