Boto se pronuncia sobre anulação da expulsão de Plata na vitória do Flamengo: ‘Arrogante’

Após a Conmebol decidir anular o cartão vermelho recebido por Gonzalo Plata na vitória do Flamengo sobre o Estudiantes, José Boto falou ao vivo sobre o caso no "Sportv". O dirigente se mostrou preocupado para o jogo da volta.

continua após a publicidade

➡️ Conmebol admite erro na expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

– Não foi reparado o erro em relação ao Plata. Era uma injustiça o Plata não jogar, uma injustiça pro Plata e uma injustiça pra nós. Mas não foi reparado por aquilo que se passou ontem no Maracanã. Sinceramente, estou muito preocupado para o jogo da volta. Porque se na nossa casa o árbitro consegue fazer aquilo de uma forma quase arrogante, não só o lance do Plata, mas outros lances, eu fico muito preocupado com o que ele pode fazer fora da nossa casa.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Boto sobre outros lance e fala polêmica de auxiliar para tirar lateral do Estudiantes

– Nós estranhamos em relação ao comportamento do árbitro. Há outras situações. O assistente do Filipe foi perguntar o critério dos amarelos para o quarto árbitro, e o quarto árbitro respondeu de uma forma nervosa. Foi de uma forma arrogante e agressiva. E o próprio árbitro da partida também justificou o cartão do Plata de uma forma arrogante no final da partida. Foram uma série de comportamentos que não nos pareceram normais, e uma série de erros que também não nos pareceram normais. Óbvio que nos jogos de futebol há erros das equipes, há erros da arbitragem, mas houve uma forma de conduzir o jogo que nos pareceu muito estranha. Há um lance, por exemplo, que se passa nisso, uma entrada sobre a Arrascaeta do lateral-direito deles que já tinha amarelo, o lance segue, mas o normal seria dar amarelo para o jogador quando o lance acaba. E o quarto árbitro vai no treinador da equipe adversária dizer que era melhor substituir o jogador, senão ele teria que expulsar. Isso é um comportamento que não é normal de uma equipe de arbitragem.

continua após a publicidade

Jogo da volta

– Se na nossa casa o árbitro não tem vergonha de fazer o que fez ontem, preocupa o que ele pode fazer na casa do adversário. Sabendo como são as torcidas argentinas, como jogadores argentinos levam o jogo em certos caminhos. Nós não somos uma equipe tão habituada a fazer isso. Somos uma equipe que gosta de jogar, que gosta que o jogo corra. E por isso nós confiamos que a Conmebol vai colocar um árbitro com coragem, que não se deixe intimidar pelo ambiente. Nós não queremos ser beneficiados. Queremos ganhar dentro de campo.

Flamengo emite nota oficial

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que a CONMEBOL, por meio de ofício enviado no início da tarde desta sexta-feira (19), retirou a punição aplicada ao atacante Gonzalo Plata em decorrência do segundo cartão amarelo, e consequente expulsão, recebido na partida contra o Estudiantes, realizada na última quinta-feira (18), pela CONMEBOL Libertadores. Com a medida, o atleta encontra-se apto para atuar normalmente no jogo de volta, marcado para a próxima quinta-feira (25), na Argentina."

continua após a publicidade