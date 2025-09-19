Anulação de cartão do Flamengo é inédita? Confira decisões da Conmebol

O atacante Gonzalo Plata está liberado para defender o Flamengo na próxima quinta-feira (25), em La Plata, diante do Estudiantes, pela partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores. O equatoriano havia recebido o segundo cartão amarelo no duelo de ida, no Maracanã, quando o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, mas a Conmebol reviu a decisão e anulou a advertência aplicada pelo árbitro. Com isso, o jogador volta a ficar à disposição do técnico para um confronto decisivo.

A decisão da entidade sul-americana não é inédita. Em duas oportunidades anteriores, situações semelhantes já haviam ocorrido em competições continentais, com atletas que conseguiram reverter punições após análise das imagens e revisão de lances polêmicos.

O primeiro caso remonta a 2014, na campanha do San Lorenzo rumo ao título da Libertadores. Na ocasião, o meia Leandro Romagnoli foi expulso durante o segundo jogo das quartas de final contra o Cruzeiro, no Mineirão. O árbitro uruguaio Martín Vásquez interpretou como agressão um contato do camisa 10 com o atacante Marcelo Moreno, aos 31 minutos do segundo tempo. Apesar de jogar com um a menos, a equipe argentina segurou o empate por 1 a 1 e avançou. Dias depois, o clube recorreu à Conmebol e conseguiu a anulação do cartão, permitindo que Romagnoli atuasse normalmente na semifinal diante do Bolívar.

Quatro anos depois, em 2018, um novo episódio gerou grande repercussão. O zagueiro Dedé, do Cruzeiro, foi expulso na derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, na Bombonera, após choque acidental de cabeça com o goleiro Andrada. O árbitro Éber Aquino, após consultar o VAR, decidiu aplicar o vermelho direto. O clube brasileiro recorreu, e a Conmebol reviu a decisão, liberando o defensor para a partida de volta, no Mineirão.

Agora, Gonzalo Plata passa a integrar essa curta lista de jogadores beneficiados por decisões de anulação da Conmebol. Com o equatoriano em campo, o Flamengo ganha mais uma opção ofensiva para tentar confirmar a vaga na semifinal da Libertadores em solo argentino.

